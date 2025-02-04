補班日有這些好康！不只咖啡手搖買一送一 2025「唯一補班日」優惠整理 爽嗑美式牛排、豬肋排 達美樂披薩霸氣加碼買一送二

補班優惠一次收！本週六(2/8)迎來2025唯一的補班日，不論是超商、手搖還是各餐飲業者均推出多種優惠，人氣飲品、牛排、炸雞買一送一統統有，用吃喝來趕跑補班憂鬱還能省荷包！

⬤ 7-ELEVEN

2/7至2/11， 7-ELEVEN推出「CITY PRIMA大杯精品美式/拿鐵/馥芮白」、「CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶」同品項第2杯10元優惠。

霜淇淋部分，2/7至2/9，憑icash Pay購買「雪淋霜」或「酷聖霜」霜淇淋可享全口味買一送一。

圖／7-ELEVEN提供

⬤ 萊爾富

即日起至2/9，萊爾富Hi café大杯系列「特濃美式咖啡（單杯售價55元）」與「特濃拿鐵咖啡（單杯售價65元）」享同品項買1送1。

⬤ 麥當勞

即日起至2/25，麥當勞APP推出歡樂送專屬優惠，可享「勁辣香鷄翅、蘋果派及蜂蜜奶茶(冰/熱)」買1送1。

即日起至2/17，肯德基推出多種超值優惠，像是香酥脆薯買一送一、6入原味蛋撻+4塊上校雞塊特價205元（原價331元），更多優惠詳情可見肯德基官網。

圖／肯德基提供

⬤ 摩斯漢堡

摩斯漢堡於2/8補班日加碼推出「摩斯咖啡(L)買1送1」，冰熱任選，提神醒腦現省60元。此外，2/11前還有摩斯咖啡+10元多一杯的優惠，平均一杯只要35元。

⬤ 達美樂披薩

達美樂披薩祭出「買一送二」，2/9前，外帶大披薩買大送大再贈大可樂，全口味可任選。

即日起至2/11，三商炸雞祭出買一送一優惠，「6塊炸雞桶+咔啦雞柳桶」特價390元（原價740元），以及「6塊炸雞桶+酥炸棒腿(灑粉)」特價333元（原價539元）。

圖／三商炸雞提供

⬤ 德州鮮切牛排

2/8補班日限定，德州鮮切牛排於全台門市推出憑活動畫面享「12oz.肋眼牛排」買1送1優惠，需加收原價之10%服務費。

圖／業者提供

⬤ FRIDAYS

不吃牛看這邊！FRIDAYS全台門市於2/8推出單日限定憑活動畫面享「炭烤豬肋排」買1送1活動，每桌每次至多買2送2，需加收原價之10%服務費。

圖／業者提供

⬤ 涮乃葉

人氣日式涮涮鍋吃到飽「涮乃葉」於2/8當日午餐時段用餐採平日價格，值得注意的是，需在15:59前入場才享有優惠。

圖／涮乃葉提供

2/5至2/8補班日，活動期間全日於外送平台foodomo點購特大杯冰熱/風味一致的「那堤」、「特選美式」或「蜜柚紅茶」可享買一送一。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

即日起至2/17，得正攜手外送平台foodpanda推出「輕烏龍」和「焙烏龍奶茶」同品項買一送一。

圖／得正粉專

⬤ CoCo都可

連鎖手搖「CoCo都可」配合2/8補班日祭出優惠，凡於Line好友領取優惠券，即享「奶茶三兄弟(L)」第二杯10元。

圖／CoCo都可提供

⬤ 清心福全

即日起至2/9，清心福全推出「Red Bull能量特調」全系列品項享超值優惠價70元。

⬤ 日出茶太

2/9前，參與日出茶太會員刮刮卡活動，有機會獲得「太極111免費兌換券」、「芋見泥系列買1送1」等獎項，中獎率100%。

⬤ 康青龍

即日起至2/11，使用龍來訂線上點餐點購「蜜柚金萱」乙杯，完成交易並取餐後，即贈「大吉嶺紅茶」電子免費兌換券1張。

⬤ Chaffee

天仁茗茶旗下茶飲品牌「Chaffee」即日起至2/8祭出「指定大杯茶飲」買5送1，超夯珍珠奶茶、紅茶拿鐵任你選。

圖／Chaffee提供

* 以上優惠活動詳情均以各店家公告為準