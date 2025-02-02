2025「開工優惠」懶人包！ 20家up全台連鎖咖啡、手搖、速食餐廳好康 買一送一追起來

2/3開工日不憂鬱！ 結束長達9天的春節連假，udn小編為上班族們整理超過20個品牌推出「開工優惠」，囊括有全品項買一送一、第二杯只要1元、10元銅板價的咖啡與飲料，炸雞桶買一送一、甜甜圈買一盒送一盒等，統統一起追起來！

◎7-ELEVEN

「OPENPOINT行動隨時取」指定飲品最高同品項買7送7。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN開工咖啡優惠自2/2至2/6，推出「Back To Office」，CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵享「同品項第2杯10元」。而線上OPENPOINT優惠則有，每月1日的CITY PRIMA 精品會員日加碼優惠，延長5天，自2/1至2/5，可享指定精品咖啡大杯系列買7送7，包含大杯精品美式(限量5萬組)、大杯精品拿鐵(限量2萬組)、大杯精品馥芮白(限量3萬組)，以及精品燕麥拿鐵4杯240元(限量2萬組)。

◎全家便利商店

全家便利商店會員APP「隨買跨店取」優惠。圖／全家便利商店提供

全家年後開工自2/3至2/4推出會員APP「隨買跨店取」限定推出Let's Café特大經典美式咖啡、大熱卡布奇諾3杯99元、私品茶55元飲品2杯69元(不含抹茶)、私品茶65元飲品(口味任選)2杯79元、Fami!ce霜淇淋2支59元、茶葉蛋30入288元。

◎萊爾富

萊爾富Hi café中杯橙香美式咖啡優惠。圖／萊爾富提供

萊爾富即日起至2/4，Hi café象徵「大吉大利」單杯售價45元的中杯橙香美式咖啡或大杯美式咖啡享任2杯66元；售價65元大杯橙香拿鐵、售價55元大杯拿鐵享任2杯88元優惠。

◎85℃ 大杯鮮奶茶、英式奶茶慶開工

圖／85℃提供

85℃2/3開工日給上班族的小確幸，全台85℃大杯紅茶拿鐵、大杯慢熟奶茶、中杯學習伯牙買2送1，相當於66折優惠。

◎cama café

圖／cama café提供

Cama café二月提供莊園系列咖啡優惠，自2/3起至2/28，購買雙冠莊園精品系列咖啡，不限冰熱與尺寸，會員憑券可享有任選單杯折10元、任選兩杯88折優惠！

◎貳虎OFFTEA

圖／貳虎OFFTEA提供

2/3開工日當天至貳虎門市購買任兩杯飲品，並完成貼文指定分享，即可享全品項「第二杯只要1元」(每人限購1組，共2杯，價低者享1元優惠，加料費用另計）。

◎CoCo都可

圖／CoCo都可提供

即日起至2/25期間，透過Uber eat外送平台訂購CoCo都可，即享有大杯21歲輕檸烏龍(L)、芒裡偷閒奇亞籽買一送一；即日起至2/4，透過Foodpanda平台則享有大杯阿薩姆奶茶、芒裡偷閒奇亞籽買一送一。2/3開工日當天於臨櫃點餐，也能享有大杯芒裡偷閒奇亞籽買一送一。

◎康青龍

圖／康青龍提供

康青龍自即起至2/11，於Uber Eats訂購可享限定4款指定飲品「「仙凍黑奶茶、清檸綠茶、御香烏龍綠茶、大吉嶺紅茶」買一送一；開工大吉加碼送，2/4至2/11於龍來訂線上點餐，凡購買「蜜柚金萱」1杯，完成交易並取餐後，即贈「大吉嶺紅茶」電子免費兌換券1張。

◎鶴茶樓

圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓新春開工優惠，於2/3開工日限定推出「純茶系列任搭」第二杯半價，活動限L杯容量，以低價者優惠，每人限購2組，且活動限來店，線上訂、電話訂、外送皆不適用。

◎迷客夏

圖／迷客夏提供

迷客夏開工日2/3-2/5買5送1！凡至迷客夏一般門市現場或迷點平台線上消費滿5杯飲品，即贈2023 ITI 風味絕佳二星獎章「琥珀高峰烏龍茶」L杯1杯(可累贈)。

◎清心福全

圖／清心福全提供

清心福全開工充電優惠，自2/3至2/9，推出「Red Bull能量特調」全系列品項，皆可享超值優惠價70元。

◎功夫茶

功夫茶聯名頑皮豹。圖／功夫茶提供

迎接新年KUNG FU TEA 功夫茶推出了「好運籤筒」活動，2/15前，單筆消費滿188元，即可參加活動，籤筒內含免費招牌飲品兌換券等好禮！

◎Mister Donut

哞~草莓牛奶。圖／Mister Donut提供

Mister Donut草莓季，自即起至2/17買草莓季現做飲品「熱草莓伯爵茶、冰草莓果粒伯爵茶、哞～草莓牛奶」，即贈蜜糖波堤甜甜圈(39元限定)，可補差價換購價高商品，優惠不得併用。

◎Krispy Kreme

圖／Krispy Kreme提供

Krispy Kreme全台門市限量優惠迎接開工！只要於開工當日消費「吉祥禮盒」 6入、12入，即可獲得「原味糖霜甜甜圈」6入、12入一盒（每店限量50盒)。

◎麥當勞

台灣麥當勞APP優惠。台灣麥當勞／提供

麥當勞APP祭出歡樂送專屬優惠，即日起至2/25，勁辣香鷄翅、蘋果派及蜂蜜奶茶(冰/熱)「買一送一」。

◎肯德基

圖／肯德基提供

肯德基即日起至2/10推出「蛋撻熟客券」，平均每盒「原味蛋撻禮盒」只要198元，購買加碼再送6顆蛋撻；兌換熟客券再贈Biscoff焦糖脆餅蛋撻，於全台肯德基餐廳現場販售。

◎摩斯漢堡

圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡三重開工優惠，2/3開工日與2/8補班日，限時推出消費大杯摩斯咖啡享「買一送一」；2/4至2/7、2/9至2/11，可享大杯摩斯咖啡「第二杯只要10元」；2/3至2/11點購「元氣牛肉蛋堡及大杯冰紅茶」組合享優惠價85元。

◎漢堡王

圖／漢堡王提供

漢堡王於2/1至2/10推出「蛇 PRISE」驚喜優惠券，其中「華堡雙人套餐、安格斯雙人套餐」都只要279元，「單人餐」最低價139元，「雞薯條、黃金QQ球」也只要69元，共12款商品推超低優惠價58折起。

◎三商炸雞

三商炸雞最新推出新春優惠。圖／三商炸雞提供

全台13家三商炸雞即日起至2/11祭出「炸雞桶買1送1」優惠，凡內用或外帶6塊炸雞桶即送「咔啦雞柳桶」特價390元或送「酥炸棒腿(6隻)」特價333元，各門市數量有限、售完為止。

◎吉豚屋

圖／吉豚屋提供

限時4天吉豚屋開工優惠，自2/3至2/6，「開工元氣雞利餐」可享元氣價200元，套餐包含吉豚雞排丼、酥炸海老一尾，搭配黑天使奶茶或無糖茉香綠茶(任選一杯)。

◎橋村炸雞

圖／Kyochon Taiwan橋村炸雞粉專

橋村炸雞新春優惠，自即日起至2/9，線上預訂單筆滿399元即贈「橋村辣炒年糕免費兌換券」乙張，數量有限、贈完為止；同一優惠期間，可享代碼【188】享新春歡樂餐特價399元、代碼【888】享新春多人歡聚餐特價499元；另外，UberEats獨家「外送同店內價」，於UberEats外送平台點購新春歡樂餐可享店內價399元（原價488元）！

◎敘日全日餐廳

圖／台北六福萬怡酒店提供

台北六福萬怡酒店搶在農曆年前宣布，館內敘日自助餐廳於2/3至2/28推出開工優惠，賓客兩人同行並出示身分證字號任兩碼含1、6、8，即可享第二位半價，平、假日與午、晚餐皆適用，平日用餐再享服務費全免。