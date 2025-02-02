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結合DJ+麻辣鍋！「詹記麻辣火鍋x國泰亞洲萬里通」派對煮哩人2／15熱辣登場

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／詹記麻辣火鍋臉書粉專
圖／詹記麻辣火鍋臉書粉專

國泰航空旗下Asia Miles by Cathay 亞洲萬里通攜手詹記麻辣火鍋，打造獨一無二的音樂派對「派對煮哩人」，2月15日於詹記麻辣火鍋-西門大世界限時登場！現場不僅有經典麻辣鍋物，更結合DJ音樂，帶來視覺與味蕾的雙重享受。為滿足饕客熱烈需求，活動特別加開現金桌次，無論是一人獨享、好友聚餐或春酒歡慶，都能輕鬆預訂北台灣最受矚目的火鍋派對！

圖／詹記麻辣火鍋臉書粉專
圖／詹記麻辣火鍋臉書粉專

活動當日共設11:30、13:50、16:10、18:30四個時段，即日起開放現金購票，每人最低消費990元起，四人桌、六人桌、八人包廂等多種選擇滿足不同需求。凡提前預訂，即可獲得限量「臺味入場禮包」，內含精選特色好禮，讓美食體驗更加升級。活動地點位於台北市萬華區成都路81號B1詹記麻辣火鍋-西門大世界，邀請所有愛鍋饕客一同感受最嗨的音樂火鍋盛宴！

圖／詹記麻辣火鍋臉書粉專
圖／詹記麻辣火鍋臉書粉專

本活動由國泰航空主辦，子皿有限公司承辦，並攜手詹記麻辣火鍋、5F Productions、角局音響有限公司、見本生物共同策劃。機會難得，立即訂位，讓音樂與美食為2025年開啟熱辣序章！購票詳情請見詹記官方公告。

圖／詹記麻辣火鍋臉書粉專
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國泰航空 派對 火鍋 饕客 麻辣鍋

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