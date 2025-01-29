新春炸雞吃不膩！橋村炸雞「優惠3連發」不怕你吃 免費辣炒年糕、報「這2代碼」能加菜還能省荷包

過年圍爐許多家戶的餐桌菜色澎湃，但也有想要圖方便、或是臨時肚子餓想充飢的時候，4大超商紛紛推出春節應景的開運鮮食，隨時都能為自己加菜，用吉祥好兆頭迎接新的一年。 ●7-ELEVEN 7-E

2025-01-29 10:30