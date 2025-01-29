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新春炸雞吃不膩！橋村炸雞「優惠3連發」不怕你吃 免費辣炒年糕、報「這2代碼」能加菜還能省荷包
新春爽嗑韓式炸雞！韓國超人氣連鎖炸雞「橋村炸雞」迎新春祭出3大優惠，滿額贈辣炒年糕、報代碼享激省價，手刀開吃多汁炸雞，減肥等年後再說！
「橋村炸雞」自登台後即掀起朝聖人潮，為迎農曆年更推出「新春優惠3連發」，即日起至2/9，線上預訂單筆滿399元即贈「橋村辣炒年糕免費兌換券」乙張，數量有限、贈完為止。
同一優惠期間，還有報代碼享優惠價的活動，代碼【188】享新春歡樂餐特價399元，內有青陽香辣棒腿2支+蒜味醬香棒腿3支+橋村薯條1份+韓苔苔木薯脆片1份+38元飲品2杯，再贈「橋村炸雞塊」乙份；代碼【888】享新春多人歡聚餐特價499元（原價619元），含青陽香辣棒腿2支+蒜味醬香棒腿5支+橋村薯條2份+韓苔苔木薯脆片1份+38元飲品3杯。
第三發則是UberEats獨家「外送同店內價」，於UberEats外送平台點購新春歡樂餐可享店內價399元（原價488元）。今年春節就吃炸雞加菜啦！
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