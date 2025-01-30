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壽星限定！傑克兄弟牛排館「生日五折優惠」，非生日當天也可以

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自傑克兄弟牛排館臉書粉專
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想在生日享用頂級美式牛排？傑克兄弟牛排館推出壽星限定優惠，生日當天及前後三日，指定菲力、紐約客或肋眼系列牛排任選一道享五折！這裡嚴選美國穀飼冷藏牛排，堅持不使用冷凍肉品，經過濕式熟成與專業設備煎烤，每一口都鎖住牛肉的原汁原味。無論是家人聚餐還是好友歡慶，傑克兄弟的美式懷舊氛圍與美國60至90年代經典金曲，將帶讀者重溫經典時光。

圖／取自傑克兄弟牛排館臉書粉專
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傑克兄弟以牛排品質為堅持，選用冷藏牛肉避免冷凍肉的腥味與肉汁流失，讓肉質更鮮嫩多汁。除牛排外，館內還提供多元選擇，包括開胃菜、海鮮、燉飯、經典甜點和手工奶昔，還能攜帶私酒免開瓶費，是親子友善與攜酒愛好者的絕佳選擇。貼心提醒，壽星優惠限內用且須出示身分證，節慶與特殊日期不適用。

圖／取自傑克兄弟牛排館臉書粉專
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圖／取自傑克兄弟牛排館臉書粉專
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想享受這份生日驚喜，趕快到傑克兄弟在台北信義店、台中公益店與高雄愛河店等你來訪。建議提前訂位，更多詳情請搜尋「傑克兄弟牛排館」臉書查詢菜單及最新優惠。讓傑克兄弟陪度過難忘的生日聚餐，體驗專業牛排館的美味吧。

圖／取自傑克兄弟牛排館臉書粉專
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