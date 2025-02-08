想吃魚腸請早！ 台北「3元6虱目魚」吃得到南部味魯肉飯、虱目魚湯、超多料海鮮粥

近合江街的龍江路上，廣受不少人推崇的3元6虱目魚，是北部難得可以吃到南部口味的虱目魚專賣店，從早上09:00開到晚上20:00，涵蓋三餐，不管是來吃早餐、午餐還是晚餐都沒問題。

外觀頗有歲月痕跡的3元6虱目魚，一樓有少許幾個座位，二樓空間較大，如果非一個人用餐，不妨上二樓找座位。

3元6虱目魚的菜單，以虱目魚料理為主，搭配魯肉飯、焢肉飯等主食，也有粥類可以選，虱目魚肉、虱目魚肚、虱目魚腸等全都有，不過魚腸只有早上9:30前才吃的到。

3元6虱目魚的魯肉飯不是以肥肉為主的魯肉飯，有些偏肉燥飯，泰瑞說吃起來有南部的味道，網路上不少人推魯肉飯，不過個人覺得普通了點。

小碗控肉飯不僅有一塊控肉還附筍絲，咬了一小口控肉還可以。

3元6虱目魚的粥都好大一碗，點了碗海鮮粥有魚片、蛤蠣、鮮蚵，料多實在；軟糜的粥吃起來鮮味十足，冷冷的天氣來一碗熱呼呼的粥好舒服，偶爾吃到一些小刺，給小朋友吃的話要特別注意。

筍絲一份不少。

香氣足配粥吃剛剛好的蔥花蛋。

3元6虱目魚的炒青菜很好吃，炒的嫩而不過老。

很特別的虱目魚片湯，將魚肉切成小塊薄片狀，非整片的魚肉，魚肉給的很足，湯頭清爽。

帶有些許魚刺的滷虱目魚肚，甘鹹下飯，看別人的乾煎虱目魚也挺好吃樣。

大名鼎鼎的3元6虱目魚終於吃到了，整體還算滿意，不過三重就有多家好吃的虱目魚專賣店，不用捨近求遠，有到附近可以順便吃。

所在地址：臺灣台北市中山區龍江路191號

營業時間：一 二 三 四 五 六 09:00-20:00

店家電話：02-2517-1929

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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