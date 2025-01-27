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「石鍋拌飯+自助吧吃到飽」300有找！比單點強太多 高CP值韓食「269元商業午餐」 還有門市限定「碳烤雞排」不加價無限吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽提供
圖／阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽提供

韓料控必衝！連鎖韓式烤肉吃到飽「阿豬媽」以豐富的韓式炸物、熟食自助吧受到顧客喜愛，除了烤肉吃到飽外，現在還有限店「269元商業午餐」，能一次享用石鍋拌飯和自助吧吃到飽，跟單點相比真的省太多了！

圖／阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽提供
圖／阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽提供

圖／阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽提供
圖／阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽提供

花少少也吃飽飽！超人氣「阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽」推出限店新方案，信義店限定「269元商業午餐（另+10%）」，內含一份石鍋拌飯與自助吧吃到飽，只要在平日11:00-14:00到店用餐即可選擇此方案，大嗑韓式熟食、炸物和小菜、飲料及冰品，比單點更有CP值，300元有找的小資價也能吃的超滿足。更多方案內容以現場公告為準。

圖／阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽提供
圖／阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽提供

圖／阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽提供
圖／阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽提供

此外，「阿豬媽」北車店和西門店也同步推出限定隱藏版「碳烤炸雞排」，酥脆雞排刷上秘製醬料超涮嘴，免加價就開吃，還能爽爽吃到飽，肉肉控手刀揪團衝一波。

圖／阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽提供
圖／阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽提供

阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽 信義店限定「269元商業午餐」

供應時段：平日11:00-14:00入場

方案內容：石鍋拌飯一份+全區自助吧吃到飽

用餐時間：70分鐘

注意事項：同桌用餐需選擇相同方案；可另以70元加購韓式大醬海鮮湯一份

其他用餐方案以現場公告為準

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CP值 冰品 吃到飽 海鮮 炸物 雞排 韓國烤肉

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