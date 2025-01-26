1000元爽嗑Buffet！開工後繼續吃 台北國泰萬怡「MJ Kitchen」推千元優惠 現省418吃爆「多道日韓佳餚」
吃到飽控都排好了！才正準備過農曆年，台北國泰萬怡酒店人氣Buffet就搶先祭出「開工優惠」，平日週一至五的午、晚餐時段，每人只需一張鈔票即可享用多道豐盛佳餚，爽吃當檔期「日韓料理」主題菜色。
台北國泰萬怡酒店內的話題Buffet「MJ Kitchen」看準開工商機，手刀推出「開工饗好味」優惠，2/3至2/27之週一至四，午餐和晚餐時段每人僅需1,000元+10%即享自助吧吃到飽，最高能省下418元。值得注意的是，優惠限成人餐價，座位有限，想吃記得先訂位喔。相關活動資訊以官方公告為準。
即日起至2/15，「MJ Kitchen」主題為「和風vs韓味」日韓料理擂台，從菇菇雞炊飯、天婦羅軟殼蝦到雙色韓國烤肉、春川辣炒雞統統吃得到，還有現點現做的豚骨拉麵與韓式部隊鍋，主廚推薦「北海道奶蟹鍋、糯米蔘雞鍋」更是不容錯過，春節後繼續爽嗑一波。
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