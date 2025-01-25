賣到老闆喊心痛！ 桃園超狂「烏魚子+蝦爆炒飯」期間限定開賣 饕客大呼過癮、用料超有誠意

這家炒飯太有誠意了！ 位於桃園平鎮區的巷弄中，藏身著一家別出心裁的「橙-私廚料理」，老闆端出最新力作「心痛的感覺」及「超派炒飯」，滿滿切片的烏魚子鋪在炒飯上，讓人光是看就忍不住大呼過癮！

圖／民宿女王芽月授權

橙-私廚料理以各種創意日式料理著稱，店家簡約的風格和精湛的廚藝吸引眾多食客朝聖，其中的蝦爆炒飯更是店裡的明星菜品，因應過年時節推出最新的「烏魚子炒飯」，用酒浸泡過再炙烤後的烏魚子，香氣十足，搭配鍋氣鑊鑊的炒飯，讓烏魚子獨特鹹香與炒飯展現出完美結合。

部落客民宿女王芽月大力推薦老闆的特製新品，用料超狂、超有誠意的人氣炒飯，一款是鋪滿滿切片烏魚子，取名叫作「心痛的感覺」，售價380元，另一款是排滿滿蝦仁和烏魚子各半，名叫「超派炒飯」，售價320元。

圖／民宿女王芽月授權

當她疑惑問老闆關於炒飯名稱「烏魚子份量超夠，客人怎麼會心痛呢？」，只見老闆默默回答「痛的是我的心啊！」，可見用心製作的年節應景炒飯真材實料，不追就太可惜了！

圖／民宿女王芽月授權

此外，老闆特別推出冬季甜品「永遠不分梨」，選用一整顆上好的甘露梨燉製，清甜爽口值得一試，售價90元，但僅於每週三、週五限量供應，最好要事先預約，以免撲空向隅。

圖／民宿女王芽月授權

橙-私廚料理以其充滿創意、不斷地研發各式美味，深獲食客喜愛，除了店內的燉飯、壽司、鹽烤料理等多樣選擇，還有浮誇系的蝦爆炒飯、霸王級的痛風粥等驚喜料理，喜愛日式海鮮料理的朋友們絕對不能錯過！

橙-私廚料理

地址：桃園市平鎮區振平街86號

電話：0930-817887

營業時間：11:00~14:00，17:00~21:00