快訊

全台掀罷免潮 學者曝符5種條件立委恐陷「魷魚遊戲」風暴

掀舌戰？賴清德檢討基層警打詐不力 她批綠營：提油救火

66歲孔鏘突罹怪病現身尾牙 「右腳腫如麵龜」嚇壞眾人

聽新聞
0:00 / 0:00

王品5大鍋物春節豪發千元紅包 聚加倍送紅包、和牛涮抽極上和牛套餐券

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
春節期間到尬鍋用餐，消費滿千即可抽獎，最大獎免費吃一客套餐。王品集團提供
春節期間到尬鍋用餐，消費滿千即可抽獎，最大獎免費吃一客套餐。王品集團提供

王品餐飲（2727）集團，24日需布新策略，搶攻九天連假用餐。王品5大鍋物春節豪發千元紅包，聚加倍送紅包，和牛涮抽極上和牛套餐券。

喜迎金蛇年招好運，也為荷包補血，王品集團5大鍋物「聚 日式鍋物」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」及「尬鍋」豪撒超過億元好禮，即日起凡到5大鍋物門店，單筆消費滿千、結帳時出示王品瘋美食會員，即可獲得千元電子折價券，不限領取次數。

品牌再加碼回饋，即日起2月27日，到「聚」內用消費領千元電子折價券外，還有機會獲得500元商品卡。即日起到2月2日，到「和牛涮」Line帳號，完成指定互動遊戲，不僅能抽滿千折百優惠券，邀請好友加入Line帳號，還能再抽價值845元極上和牛套餐券。

過年來當紅包大富翁，「聚」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」及「尬鍋」，聯手送千元紅包，即日起到品牌全台門店內用，單筆消費滿千、結帳出示王品瘋美食會員，就可現領千元電子折價券，內含10張百元折價券，憑券內用單筆滿千可享折百優惠，數量有限、送完為止。

即日起到2月27日，到「聚」開涮單筆消費滿千加倍送，除了千元電子折價券外，再加送紙本千元券，等於吃一次就能領雙倍紅包。另外，還有機會拿到隨機送的500元商品卡。千元電子折價券、紙本千元券，單筆滿千即可領取一次，領取次數無上限，等於多吃多賺。

 過年吃牛肉，牛氣沖天旺福財，和牛吃到飽品牌「和牛涮」，春節多檔好禮齊發，即日起到2月2日，推出參加Line互動遊戲，就有機會獲得滿千折百優惠券。邀請好友加入品牌Line官方帳號，可再抽價值845元極上和牛套餐招待券。春節期間，門店每天還有財神爺來逗熱鬧，讓大家越涮越有財。

台式潮鍋「尬鍋」，即日起到2月28日，推出到門店用餐，消費滿千即可抽獎，最大獎免費吃一客套餐，還有機會獲得阿明白糖炸雲朵贈菜、免費升級雞肉飯等好禮。再加碼加入Line好友，搶先領開運千元紅包電子券，開鍋立即能使用。王品瘋美食會員還可領贈菜台式香酥炸豆腐，新年好禮獎不完，要讓鐵粉新年開鍋，好運尬不停。

邀請好友加入和牛涮Line官方帳號，可抽價值845元極上和牛套餐招待券。王品提供
邀請好友加入和牛涮Line官方帳號，可抽價值845元極上和牛套餐招待券。王品提供

延伸閱讀

春節九天連假 經濟部：中油、台水、台電服務不打烊

懶到不行！3大星座LINE最愛「已讀不回」射手怕浪費時間、第一名回貼圖不錯了

春節交通不打結 新北汐止警辦理「交通順暢協調會」

金蛇年紅包理財 009803市值型ETF有望加速達成財富目標

相關新聞

春節連假後開工優惠先筆記！全家「這2天」霜淇淋2支59元 茶葉蛋也入列

春節連假正要開跑，超商開工限時優惠快先設好鬧鐘！全家便利商店年後開工推出Let’s Café、私品茶、茶葉蛋等優惠，2月...

客鄉市場過年採買不打烊　備菜圍爐傳承味蕾記憶

在84歲的溫媽媽心中，製作客家紅糟是她對客家傳統最深的執著。對我來說，這更是一場關於家的儀式感。紅糟，是客家飲食文化中智慧的象徵，不僅讓祭祀後的雞鴨魚肉華麗轉身的重要魔法，更是媽媽年味記憶裡不可或缺的靈魂依戀。

「林聰明沙鍋魚頭」首度登台北！還有5種新菜登場

在台北也吃得到林聰明了！嘉義知名人氣小吃「林聰明沙鍋魚頭」，預計將於今年3月揮軍北上，進駐「Mitsui Shoppin...

又有炸雞桶買1送1！三商炸雞新春再加碼 「6塊炸雞+6支棒腿」只要333元 爽嗑到元宵前

炸雞桶買一送一！三商炸雞新春優惠來了，即日起至2/11，推出團聚超值「賀年餐」和「新春餐」，購買6塊炸雞桶分別贈送「咔啦雞柳桶」、「酥炸棒腿」，特價333元起，...

和牛控看過來！全台10大麻辣火鍋吃到飽推薦 高CP值超滿足

美食特報來了！麻辣鍋的香、麻、辣，令許多饕客趨之若鶩，吃到飽餐廳更可盡情享用各式食材，兩者結合，愛吃的你千萬不可錯過！

免收服務費！「全自助式客美多咖啡」落腳北車　限定款早餐「6款三明治+3種飲料」自由選

來自日本的連鎖咖啡「客美多咖啡 KOMEDA'S Coffee」打造全台第一間「全自助型態」店鋪，落腳台北轉運站盛大開幕，有別於其他店鋪更為便捷，絕對是社恐福音無誤。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。