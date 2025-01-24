王品餐飲（2727）集團，24日需布新策略，搶攻九天連假用餐。王品5大鍋物春節豪發千元紅包，聚加倍送紅包，和牛涮抽極上和牛套餐券。

喜迎金蛇年招好運，也為荷包補血，王品集團5大鍋物「聚 日式鍋物」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」及「尬鍋」豪撒超過億元好禮，即日起凡到5大鍋物門店，單筆消費滿千、結帳時出示王品瘋美食會員，即可獲得千元電子折價券，不限領取次數。

品牌再加碼回饋，即日起2月27日，到「聚」內用消費領千元電子折價券外，還有機會獲得500元商品卡。即日起到2月2日，到「和牛涮」Line帳號，完成指定互動遊戲，不僅能抽滿千折百優惠券，邀請好友加入Line帳號，還能再抽價值845元極上和牛套餐券。

過年來當紅包大富翁，「聚」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」及「尬鍋」，聯手送千元紅包，即日起到品牌全台門店內用，單筆消費滿千、結帳出示王品瘋美食會員，就可現領千元電子折價券，內含10張百元折價券，憑券內用單筆滿千可享折百優惠，數量有限、送完為止。

即日起到2月27日，到「聚」開涮單筆消費滿千加倍送，除了千元電子折價券外，再加送紙本千元券，等於吃一次就能領雙倍紅包。另外，還有機會拿到隨機送的500元商品卡。千元電子折價券、紙本千元券，單筆滿千即可領取一次，領取次數無上限，等於多吃多賺。

過年吃牛肉，牛氣沖天旺福財，和牛吃到飽品牌「和牛涮」，春節多檔好禮齊發，即日起到2月2日，推出參加Line互動遊戲，就有機會獲得滿千折百優惠券。邀請好友加入品牌Line官方帳號，可再抽價值845元極上和牛套餐招待券。春節期間，門店每天還有財神爺來逗熱鬧，讓大家越涮越有財。