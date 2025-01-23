又有炸雞桶買1送1！三商炸雞新春再加碼 「6塊炸雞+6支棒腿」只要333元 爽嗑到元宵前
炸雞桶買一送一！三商炸雞新春優惠來了，即日起至2/11，推出團聚超值「賀年餐」和「新春餐」，購買6塊炸雞桶分別贈送「咔啦雞柳桶」、「酥炸棒腿」，特價333元起，買一桶再免費多嗑一桶，減肥等過完年再說。
三商炸雞賀新年，特別推出「390元賀年餐」和「333元新春餐」，賀年餐含6塊炸雞桶及重約500g的咔啦雞柳桶（原價740元），現省350元；而新春餐則有6塊炸雞桶與6支酥炸棒腿（原價539元）買6送6加倍爽吃。
而拿坡里則推出刮刮卡活動，2/16前，凡點購指定套餐即贈「集點刮刮卡」乙張，送完為止，有機會獲得雙享料理鍋、14吋輕旅行手提箱及美食金與多項套餐優惠。活動詳情以門市公告為準。
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