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國際級現象！「逛寶雅想大便」國外也同感 澳洲醫生解釋原因

又有炸雞桶買1送1！三商炸雞新春再加碼 「6塊炸雞+6支棒腿」只要333元 爽嗑到元宵前

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

炸雞桶買一送一三商炸雞新春優惠來了，即日起至2/11，推出團聚超值「賀年餐」和「新春餐」，購買6塊炸雞桶分別贈送「咔啦雞柳桶」、「酥炸棒腿」，特價333元起，買一桶再免費多嗑一桶，減肥等過完年再說。

三商炸雞最新推出新春優惠。圖／三商炸雞提供
三商炸雞最新推出新春優惠。圖／三商炸雞提供

三商炸雞賀新年，特別推出「390元賀年餐」和「333元新春餐」，賀年餐含6塊炸雞桶及重約500g的咔啦雞柳桶（原價740元），現省350元；而新春餐則有6塊炸雞桶與6支酥炸棒腿（原價539元）買6送6加倍爽吃。

圖／三商炸雞提供
圖／三商炸雞提供

拿坡里則推出刮刮卡活動，2/16前，凡點購指定套餐即贈「集點刮刮卡」乙張，送完為止，有機會獲得雙享料理鍋、14吋輕旅行手提箱及美食金與多項套餐優惠。活動詳情以門市公告為準。

圖／拿坡里官方粉絲團
圖／拿坡里官方粉絲團

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三商炸雞 拿坡里 春節 買一送一

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