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免收服務費！「全自助式客美多咖啡」落腳北車　限定款早餐「6款三明治+3種飲料」自由選

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／客美多咖啡提供、Qsquare京站時尚廣場粉專
圖／客美多咖啡提供、Qsquare京站時尚廣場粉專

來自日本的連鎖咖啡「客美多咖啡 KOMEDA'S Coffee」打造全台第一間「全自助型態」店鋪，落腳台北轉運站盛大開幕，有別於其他店鋪更為便捷，絕對是社恐福音無誤。

圖／Qsquare京站時尚廣場粉專
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圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供

日本知名連鎖咖啡廳「客美多咖啡 KOMEDA'S Coffee」首家全自助店鋪插旗台北轉運站，入座後掃描QR Code點餐，到檯結帳並領取叫號器，接著等餐點完成後自取即可，用完餐再自行放置回收區，整個過程都不假他人之手，不僅縮短等待時間，免收服務費更是為荷包著想。店內延續溫馨氛圍，擁有寬敞座席與舒適沙發，能夠盡情享受寧靜時光。

圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供

圖／Qsquare京站時尚廣場粉專
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圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供

此外，台北轉運站店還結合了轉運站的特色，融入巴士站牌、拉環把手等元素。不僅如此，還有當店限定「外帶早餐特餐」，有6款精選三明治和3種飲料自由選，名古屋經典味噌豬排堡、雞蛋沙拉三明治、日式必吃紅豆奶油三明治都點得到，記得要在每日早上7:30至11:00間到店購買喔！

圖／Qsquare京站時尚廣場粉專
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圖／Qsquare京站時尚廣場粉專
圖／Qsquare京站時尚廣場粉專

客美多咖啡 台北轉運站店

地址：台北市大同區承德路一段1號（轉運站1F售票處對面）

營業時間：週日至四7:30-21:30；週五、六7:30-22:00

電話：(02)2558-3858

粉絲專頁：https://www.facebook.com/KomedaTW2018

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三明治 京站 台北車站 客美多咖啡 早餐 豬排 雞蛋沙拉

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