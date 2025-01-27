旭集、林聰明、刁民開新店！10間「新開幕餐廳」讓人好期待

邁入新的一年，全台多個餐飲品牌陸續在年後將擴展版圖，提供民眾更豐富的用餐新選擇。「壽司郎」預計在2月下旬進駐板橋新埔，「饗賓餐旅」則將開設全新品牌「貓將壽司」，還有「旭集微風廣場店」。其他來自海外的「漢堡排 嘉」、「BHC炸雞」等品牌，也將陸續開拓新店，為市場帶來新氣象。

【壽司郎 新埔店】

壽司郎即將進駐板橋新埔，開設在台第50間分店。圖／壽司郎提供

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，即將進駐板橋新埔的三猿廣場，乃是品牌在台第50間、板橋第2間分店。

◎開設地點：板橋三猿廣場

◎預計開幕時間：2025年2月下旬

【貓將壽司】

饗賓餐旅集團最新打造的「貓將壽司」，為饗賓旗下第一個主打「單點日料」的品牌，標榜使用來自日本、阿根廷及台灣各地當令時鮮，以「壽司」為主力產品，並供應「烤物」、「揚物」等豐盛的經典日味。

◎開設地點：遠百信義A13

◎預計開幕時間：2025年3月

【林聰明沙鍋魚頭】

林聰明沙鍋魚頭。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

嘉義人氣小吃「林聰明沙鍋魚」繼插旗台南、桃園機場後，即將首度進軍台北，進駐Mitsui Shopping Park LaLaport 南港，並將推出沙鍋鬼頭刀魚排套餐、沙鍋豬肉水餃、沙鍋雞肉水餃、小聰明炸豬排滷肉飯特餐、魚鬆爆米花等新品，預計3月13日開始試營運。

◎開設地點：Mitsui Shopping Park LaLaport

◎預計開幕時間：2025年3月13日

【犇】

繼結束安和本館之後，老字號的鐵板燒「犇」再於舊址附近重新開設全新概念店，將透過私廚型態，提供多樣化的鐵板燒料理與私房菜色。

◎開設地點：近台北市信義安和捷運站

◎預計開幕時間：2025年3月中

【旭集 微風廣場店】

「旭集」即將開設「微風廣場店」。圖／饗賓餐旅提供

饗賓餐旅旗下的人氣日式料理自助餐，主打精緻化的日本料理，規劃生盛、巧鮨、醞炙、和揚等主題餐區，是許多民眾心中最難預定的餐廳之一。目前全台共有5間分店，即將再開設「微風廣場店」。

◎開設地點：微風廣場

◎預計開幕時間：2025年3月底

【雙月食品社 新竹竹北店】

「雙月食品社」首度進駐新竹竹北。報系資料照，記者陳睿中／攝影

主打雞湯、滷味與中式餐點的雙月，過去多年入選米其林必比登名單，目前除了基隆店、桃機店之外，分店多集中於大台北地區。目前雙月已經規劃進駐新竹竹北，也是雙月首度插旗新竹。

◎開設地點：新竹竹北

◎預計開幕時間：2025年4月

【刁民酸菜魚】

刁民酸菜魚。圖/刁民酸菜魚提供

刁民酸菜魚在2025年即將首度進軍南部市場，開設高雄旗艦店。店址位於裕誠路，高雄首間門市延續台中店鋪的街邊店風格，帶來寬敞舒適的用餐空間，將成為全台最大的刁民旗艦店。

◎開設地點：高雄裕誠路

◎預計開幕時間：2025年4月

【漢堡排 嘉】

2024年首度登台的東京人氣漢堡排「漢堡排 嘉」，目前在台灣共有中和環球店、大巨蛋店等2間分店。今年也將持續拓展，進駐台北市南港區台北南港Citylink。

◎開設地點：南港Citylink

◎預計開幕時間：2025年4月

【BHC炸雞 漢神巨蛋店】

來自韓國的「bhc CHICKEN」首度南下，插旗高雄漢神巨蛋。報系資料照，記者陳睿中／攝影

來自韓國的人氣連鎖炸雞，自2024年底首度登台，提供有星星炸雞、醬王炸雞等6種口味韓式炸雞，還有多款特色點心與韓式餐點。繼首店於台北大巨蛋開幕之後，也將再插旗高雄漢神巨蛋。

◎開設地點：高雄漢神巨蛋

◎預計開幕時間：2025年4月中旬

【金豬食堂】

連續多年入選首爾米其林必比登推薦，包括BTS、aespa等偶像都曾到店用餐的韓國人氣燒肉「金豬食堂」，近期傳出即將登台的消息，立即引起粉絲們的熱烈關注。

◎開設地點：台北市

◎預計開幕時間：2025年5月