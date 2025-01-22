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超大雞腿便當只要65元！月底不吃土 這裡還有稀有的「均一價65元便當店」 高CP值被在地人推爆必回購

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／穩哥雞腿王粉專
圖／穩哥雞腿王粉專

月光族救星「65元大雞腿便當」！物價日漸高漲，有間主打雞腿專賣的便當店卻超佛心，店內僅販售3款便當均一價只要65元，有飯有菜，還有超大雞腿和排骨可以選擇，套餐搭配冷泡茶還100元有找，令許多人大讚「老闆慈善 薄利多銷太佛了」、「CP值很高 味道不輸給其他品牌」。

圖／穩哥雞腿王粉專
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台南在地高CP值便當店「穩哥雞腿王」主打超便宜的65元便當，有酥炸雞腿飯、照燒雞腿飯和穩哥排骨飯等3種口味，套餐是便當加冷泡茶也只要90元，是不少台南人省錢吃飽的最佳首選。雖然價格便宜，但便當裡飯菜都有，特別是雞腿很有份量，沉甸甸一支吃起來超滿足，相較於一般市售雞腿飯動輒120元，這個價格真的太佛、太划算了。

圖／穩哥雞腿王粉專
圖／穩哥雞腿王粉專

圖／穩哥雞腿王粉專
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但值得一提的是，店家近期公布，因應原物料及人事成本增加，2/3起便當和單點類將上調5元（單點白飯除外），但價格仍十分親民，還是能在月底時吃爆一波。此外，春節部分1/29至2/2公休，注意別撲空了。

圖／穩哥雞腿王粉專
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穩哥雞腿王

地址：台南市永康區自強路454號

穩哥雞腿王南區店

地址：台南市南區金華路二段63巷25號

圖／穩哥雞腿王粉專
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CP值 便當 台南美食 必點 春節 炸雞

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