快訊

華府失事黑鷹直升機事發在幹嘛？美官員曝內幕：演習秘密撤離計畫

陳妍希、陳曉婚變再起！網抓包分開過年「不是媳婦」　

2025年誰會「犯太歲」一定很衰嗎？4招趨吉避凶轉好運

一口炫一顆！ 高雄超人氣伴手禮「Mini可頌酥」人手一罐 最迷你的精品可頌 小心太涮嘴整罐吃光

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／One More Time café IG
圖／One More Time café IG

超級迷你可頌一定要追！ 這款口感酥脆、外觀討喜的「Mini可頌酥」隱藏在高雄的可頌&咖啡專門店內，以全台獨創手法，一小卷就是一口一個，純手工耗時製作出袖珍型的迷你可頌，超特別的精品下午茶必追！

圖／One More Time café IG
圖／One More Time café IG

位於民族火車站、凱旋一路上，隱藏版高雄人氣下午茶「One More Time café 栢萬萬可頌＆咖啡」，曾以「蝴蝶結可頌」大受好評，是一間供應各式烘焙甜點及咖啡飲品的歐風咖啡可頌店。

圖／One More Time café IG
圖／One More Time café IG

店內甜點師傅最新巧手力作，推出外觀超吸睛的「Mini可頌酥」，以純手工桿捲製作出一顆顆珍貴香甜的Mini可頌，目前有「法式脆糖奶油可頌酥、法式金黃大蒜可頌酥」兩款選擇，以特製鐵盒封裝，一掀蓋就香氣瀰漫撲鼻而來，小心一不注意就可能太涮嘴，失手整罐吃光。

圖／One More Time café IG
圖／One More Time café IG

這間One More Time café的實體店，除了有各式各樣可頌品項，特別的艾樂薇牛角可頌、焦糖布蕾生乳圓可頌、僅假日訂購供應的蝴蝶結可頌，以及各種歐式甜點，像是司康、肉桂捲、貝殼酥等，搭配義式咖啡就能享用一場美好下午茶，也成為年節期間公司行號或個人團購送禮的好選擇！

圖／One More Time café IG
圖／One More Time café IG

圖／One More Time café IG
圖／One More Time café IG

One More Time café 栢萬萬可頌＆咖啡

地址：高雄市三民區凱旋一路188號

營業時間：星期一至六 11：00～18：00

編輯推薦

下午茶 可頌 咖啡 甜點 肉桂捲

相關新聞

一口炫一顆！ 高雄超人氣伴手禮「Mini可頌酥」人手一罐 最迷你的精品可頌 小心太涮嘴整罐吃光

一口炫一顆！ 高雄超人氣人手一罐「Mini可頌酥」伴手禮 最迷你的精品可頌 一不小心太涮嘴整罐吃光

星廚江振誠、Nobu Lee「500碗」榜單 全台這區最多碗

米其林星廚口袋裡的「500碗」榜單，呈現出什麼樣的風景？「2024 500碗」評審國際名廚江振誠與甫以「NOBUO」餐廳摘下一星的新科星廚李信男（Nobu Lee）的榜單，在地域上幾乎涵蓋全台，但台北

壽星限定！傑克兄弟牛排館「生日五折優惠」，非生日當天也可以

想在生日享用頂級美式牛排？傑克兄弟牛排館推出壽星限定優惠，生日當天及前後三日，指定菲力、紐約客或肋眼系列牛排任選一道享五折！這裡嚴選美國穀飼冷藏牛排，堅持不使用冷凍肉品，經過濕式熟成與專業設備煎烤，每一口都鎖住牛肉的原汁原味。無論是家人聚餐還是好友歡慶，傑克兄弟的美式懷舊氛圍與美國60至90年代經典金曲，將帶讀者重溫經典時光。

這間麻辣鍋有夠狂！浮誇系「超大豬蹄、噴香烤鴨」全放進麻辣鍋　高水準「鴨血、豆腐、冰淇淋」無限爽嗑

麻辣鍋裡竟有超大豬蹄！全台首創「麻辣豬蹄鍋」台中吃得到，當天冷必吃麻辣鍋遇上整塊軟嫩腿庫，不僅創新、夠味又下飯，還有烤鴨也能丟到鍋裡煮，試過這種浮誇系吃法的網友分享「...

元宵節必吃！入選「500碗／100碗」的9間湯圓名店

2月12日為元宵節，許多民眾都準備跟家人朋友一起吃元宵度過佳節，也有人改選擇湯圓、小湯圓，甚至是鹹湯圓應景。在《500碗》、《南投100碗》、《基隆100碗》等美食評選名單中，就有許多名人推薦的店家，

有你的名字嗎？IKEA大台北4店初一至初五推春節限定優惠　指定姓名卡友可免費加菜

大家身邊都有幾位菜市場名的親友，像是「家豪」、「淑芬」在台灣常見名字名單中蟬聯榜首超過10年，IKEA大台北地區4間分店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。