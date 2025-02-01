一口炫一顆！ 高雄超人氣伴手禮「Mini可頌酥」人手一罐 最迷你的精品可頌 小心太涮嘴整罐吃光

超級迷你可頌一定要追！ 這款口感酥脆、外觀討喜的「Mini可頌酥」隱藏在高雄的可頌&咖啡專門店內，以全台獨創手法，一小卷就是一口一個，純手工耗時製作出袖珍型的迷你可頌，超特別的精品下午茶必追！

圖／One More Time café IG

位於民族火車站、凱旋一路上，隱藏版高雄人氣下午茶「One More Time café 栢萬萬可頌＆咖啡」，曾以「蝴蝶結可頌」大受好評，是一間供應各式烘焙甜點及咖啡飲品的歐風咖啡可頌店。

圖／One More Time café IG

店內甜點師傅最新巧手力作，推出外觀超吸睛的「Mini可頌酥」，以純手工桿捲製作出一顆顆珍貴香甜的Mini可頌，目前有「法式脆糖奶油可頌酥、法式金黃大蒜可頌酥」兩款選擇，以特製鐵盒封裝，一掀蓋就香氣瀰漫撲鼻而來，小心一不注意就可能太涮嘴，失手整罐吃光。

圖／One More Time café IG

這間One More Time café的實體店，除了有各式各樣可頌品項，特別的艾樂薇牛角可頌、焦糖布蕾生乳圓可頌、僅假日訂購供應的蝴蝶結可頌，以及各種歐式甜點，像是司康、肉桂捲、貝殼酥等，搭配義式咖啡就能享用一場美好下午茶，也成為年節期間公司行號或個人團購送禮的好選擇！

圖／One More Time café IG

圖／One More Time café IG

One More Time café 栢萬萬可頌＆咖啡

地址：高雄市三民區凱旋一路188號

營業時間：星期一至六 11：00～18：00