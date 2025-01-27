整理包／「4大超商春節限時優惠」一次看！還有刮刮樂、數位紅包

為應援春節返鄉、走春旅遊補給、添購伴手禮的各式需求，4大超商全力備戰，並推出多項限時優惠，要讓消費者感受最給「利」的過年好康。

7-ELEVEN串聯全台超過7,000家門市與OPENPOINT APP推出3大好給「利」活動。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN門市於1月28日前推出「時來運轉Buy好年」會員滿額優惠活動。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN自1月28日至2月2日加碼推出門市消費滿額贈「時來運轉刮刮卡」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN門市於1月28日前限時推出「時來運轉Buy好年」會員優惠活動，購買指定13大類別商品單筆每滿288元立折28元、滿1,000元立折100元。活動期間單筆結帳金額每滿288元加碼送28元購物抵用券（使用期限為1月29日至2月2日）；單筆消費滿1,000元贈好禮2選1（舒潔雲絨舒適衛生紙1串或康乃馨濕巾80片×2包）；單筆滿1,500元指定日加贈指定好禮，1月27日至1月28日加贈原萃玉露4入組 （每會員限贈3份、總限量2萬份）。贈品數量有限、送完為止。

1月28日除夕至2月2日大年初五7-ELEVEN全台門市推出「時來運轉刮刮卡活動」，購物單筆滿288元即贈1張時來運轉刮刮卡，每張卡享有三重好康：第一重刮出7-ELEVEN購物金，最高有機會現賺666元；第二重品牌優惠隨機贈送星巴克免費咖啡券、CITY系列指定飲品買2送2等超值優惠1組；第三重抽獎序號，天天抽1名100萬OPENPOINT點數富翁，總計6名，另有10兩黃金、iPhone、AirPods Pro等獎項。

OPENPOINT APP推出「時來運轉刮寶趣」活動，即日起至2月11日晚上7點前每位會員每日可免費玩1次，有機會抽中大獎8,888點OPENPOINT紅包，也可使用個人帳戶點數加碼玩增加中獎機會；或是分享好友玩集滿貼紙額外獲得加碼抽獎活動，有機會抽中iPhone 16 Pro、PS5 Slim輕型光碟版主機、Nintendo Switch OLED版主機等。

●全家便利商店

全家便利商店APP「春節數位紅包」再升級，即日起至2月4日推出「新年發紅包」與「投注抽紅包」兩大主題玩法。圖／全家便利商店提供 即日起至2月2日全家便利商店APP「隨買跨店取」推出新春優惠388元、888元、1,888元多款組合，最低56折起。圖／全家便利商店提供 除夕、大年初一到全家便利商店購買指定商品滿額，即可獲得大甲鎮瀾宮開運錢母「蛇守迎新年錢母（1月28日除夕限定）」、「蛇迎財寶錢母（1月29日大年初一限定）」，數量有限送完為止。圖／全家便利商店提供 即日起至2月18日於全家便利商店消費購買指定商品滿100元，可以39元加購666幸運神骰杯塞一款，共5款隨機出貨，售完為止。圖／全家便利商店提供

全家便利商店APP「春節數位紅包」即日起至2月4日升級登場，以「新年發紅包」與「投注抽紅包」兩大主題玩法，帶來新鮮有趣的新春體驗。

「新年發紅包」可將「全家」APP內的會員點數與個人「隨買跨店取」商品變成紅包，會員可自由設定紅包數量、每人搶紅包次數及分配之點數或商品數量，便可一鍵轉傳至LINE群組、Facebook等社群平台，亦可邀請親友透過QR Code掃碼領取，成功發送紅包還有機會抽1萬元「全家」購物金。另有「投注抽紅包」活動，即日起至2月4日每天上午10點至晚上8點會員可至APP參與投注，每注花費168點Fa點即可參加抽獎瓜分投注點數，日日抽出總點數200萬Fa點，還有30元「全家」購物金及多款優惠券等獎項。

即日起至2月2日「全家」APP「隨買跨店取」集結Let’s Café、搖搖茶吧、Fami!ce霜淇淋3大明星商品，推出新春優惠388元、888元、1,888元多款組合，最低56折起，包括1,888元即可購入Let’s Café大杯經典美式咖啡65杯或大杯經典拿鐵54杯；888元組合可購入搖搖茶吧55元系列27杯或搖搖茶吧65元系列23杯，Fami!ce霜淇淋26支也只要888元；388元可入手Let’s Café大杯單品美式咖啡7杯或大杯單品拿鐵6杯。會員限購組數與兌換期限請見APP說明。

即日起至2月2日於「全家」店舖購買uno pasta義大利麵、金咖哩、健康志向餐盒、便當、燴飯、歐姆蛋飯、拉麵等指定冷藏鮮食主食商品任2件，即可參加「好食成雙抽抽樂」活動，有機會享兩件88折、79折、69折，甚至第2件0元超值優惠。熟食區也齊推優惠，即日起至2月18日茶葉蛋、鼎王麻辣蛋、熱狗（口味任選）享第2件6折；蒸包全品項任選兩件8折；SOHOT炎選現烤點心、炸烤物任選兩件8折。此外，SOHOT炎選「桶裝炸雞」享任選8支優惠價320元，加碼送可口可樂或雪碧（600ml）一瓶。

即日起至2月2日「全家」店舖同享Let’s Café大杯單品美式咖啡／拿鐵、特濃美式咖啡／拿鐵同品項買1送1，搖搖茶吧焙茶拿鐵、柳橙香柚綠茶可享第2杯10元，Fami!ce霜淇淋第2件5元（包含阿芙佳朵、喝的霜淇淋，不限口味）。2月18日前於「全家」店舖購買指定商品消費滿100元，即可以39元加購666幸運神骰杯塞一款，共5款隨機出貨，售完為止。

還有限量開運小物免費送，自1月28日除夕至2月1日大年初四於「全家」店舖購買指定商品滿199元，可獲得當日限定開運小物一個（不累贈），共有大甲鎮瀾宮開運錢母「蛇守迎新年錢母（1月28日除夕限定）」與「蛇迎財寶錢母（1月29日大年初一限定）」磁鐵錢母2款，以及唐老鴨系列金幣造型磁鐵，分別有多金鴨（1月30日限定）、黛西鴨（1月31日限定）、唐老鴨（2月1日限定）3款，數量有限、贈完為止。

●萊爾富

萊爾富即日起至2月4日推出Hi café中杯橙香美式咖啡、大杯美式咖啡享任2杯66元，大杯橙香拿鐵、大杯拿鐵享任2杯88元。圖／萊爾富提供

萊爾富即日起至2月3日於門市「來送禮」平台推出買指定咖啡組合送限量春聯活動，Hi café大杯系列美式咖啡6杯或拿鐵咖啡5杯享新春組合特惠價168元，限量售完為止。

即日起至2月4日還推出象徵「大吉大利」的中杯橙香美式咖啡／大杯美式咖啡、大杯橙香拿鐵咖啡／拿鐵咖啡享期間限定優惠，購買Hi café中杯橙香美式咖啡或大杯美式咖啡享任2杯66元；購買Hi café大杯橙香拿鐵咖啡或大杯拿鐵咖啡則享任2杯88元，以上商品均可冰熱任選，不可寄杯，最高可省下42元。

●OKmart

OKmart推出限量蛇年紅包袋，1月27日至1月30日消費滿200元即可獲得一組，限量1萬組，送完為止。圖／OKmart提供 OKmart即日起至1月30日購買特大杯莊園美式咖啡或拿鐵可享同品項買2送1優惠。圖／OKmart提供

OKmart全台門市即日起至2月5日購買指定商品滿200元即可獲得25元購物金（每筆交易限贈一次），購物金可於下次消費時折抵使用；OKmart會員購買指定精選商品單筆滿300元可享OK點數3倍回饋。

紅包袋是春節不可或缺的節慶象徵，OKmart推出限量蛇年紅包袋，1月27日至1月30日消費滿200元即可獲得一組，限量1萬組，送完為止。1月30日前購買特大杯莊園美式咖啡或拿鐵可享同品項買2送1優惠。

●附註：詳細優惠活動內容以各超商門市、APP、官網、粉絲團公告為準。