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老饕錯愕！板橋黃石市場「排隊名店」1神品停售　饕客透露：走入歷史

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖（網友Grace分享）
圖／摘自Google地圖（網友Grace分享）

神品求回歸！板橋黃石市場排隊老店「高記生炒魷魚」曾貼出公告，因原物料短缺而停止販售「糯米腸」，在網上引發熱議，不少饕客看到後表示「好錯愕」、「可以漲價 但不要停賣啊」。

黃石市場人氣美食「高記生炒魷魚」以現煎的銅板價蘿蔔糕、芋粿和糯米腸廣受饕客喜愛與支持，雖稍有漲價但仍不減其排隊人潮。然而，店家先前貼出「糯米腸」停售公告令老主顧們震驚，有網友分享，和店家小聊後得到「（糯米腸）應該是不會再返回菜單了」的結論，預告神品糯米腸可能走入歷史。

雖然未來可能無法再嘗到糯米腸的美味，但香脆的25元蘿蔔糕及15元芋粿仍持續飄香，搭配特製醬料超涮嘴，放冷也很耐吃，還是能為這款市場美食一訪再訪。

蘿蔔糕、芋粿和糯米腸都深受顧客喜愛。圖／報系資料照
蘿蔔糕、芋粿和糯米腸都深受顧客喜愛。圖／報系資料照

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人氣美食 市場美食 漲價 銅板美食 饕客

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