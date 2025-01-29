過年自己加菜！「4大超商開運鮮食」應景喜氣又便利

過年圍爐許多家戶的餐桌菜色澎湃，但也有想要圖方便、或是臨時肚子餓想充飢的時候，4大超商紛紛推出春節應景的開運鮮食，隨時都能為自己加菜，用吉祥好兆頭迎接新的一年。

7-ELEVEN攜手星級主廚、米其林必比登名店打造多款應景美食，集結超過10款美味鮮食換上新春包裝。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN推出3款「新極上御飯糰」，包括「日本帆立貝」、「日本熟成明太子」以及首次推出最具年味的「冠軍烏魚子飯糰」。圖／7-ELEVEN提供 過年期間素食者也能便利品嘗蔬食餐點，7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」標竿宜蘭經典在地辦桌料理，使用5種時蔬搭配鹹香蛋酥推出「西魯時蔬燴飯」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN集結超過10款美味鮮食換上新春包裝，發想具吉祥寓意的賀詞，推薦與連續3年獲米其林必比登推薦名店「可口牛肉麵」合作推出的「可口紅燒牛肉麵」，經典紅燒湯頭與精燉牛腱肉搭配以秘製辣椒爆炒的牛油及秘製酸菜，細麵扒附滿滿湯汁，入口風味豐富。以及使用在地種植榮獲日本第一米大賞最高金賞獎「龍之瞳」米種，推出3款「新極上御飯糰」，包括「日本帆立貝」、「日本熟成明太子」以及首次推出最具年味的「冠軍烏魚子飯糰」，嚴選嘉義東石烏魚子製成，帶來鮮美細膩的海味。

許多消費者因為宗教因素，農曆每月初一、十五皆會茹素，7-ELEVEN提供便利的素蔬食銷售據點，全台每縣市都有「天素地蔬複合店」販售超過300種素蔬食品項，以及全台超過2,800間的「天素地蔬冷藏鮮食專區」。推薦吉祥意涵的「及第植物肉水餃」，還有新年期間特別推出以宜蘭辦桌功夫菜為靈感開發的「西魯時蔬燴飯」，選用高麗菜、大白菜、筍絲、木耳、紅蘿蔔等5款時蔬，搭配靈魂配料香炸蛋酥，鹹香層次豐富。

●全家便利商店

全家便利商店「開運鮮食」系列攜手《神明便利商店》再度登場。圖／全家便利商店提供 全家便利商店推出「年年魷魚香菇炊飯飯卷」。圖／全家便利商店提供 全家便利商店推出「minimore大橘大利泡芙」。圖／全家便利商店提供

全家便利商店每年新春限定的開運鮮食再度登場，今年更透過「人氣手遊聯名」、「吉祥話諧音梗」與「創意造型新品」3大作法再創話題。

「全家」首度與人氣漫畫改編手遊《神明便利商店》聯名合作，推出6款開運鮮食新品，將福德正神、虎爺、財神等遊戲角色印上包裝，更以過年吉祥話為商品命名，推出「年年魷魚香菇炊飯飯卷」、「黃金滿袋熔岩匹克堡」與「大橘大利泡芙」，讓消費者開運討吉利。

為讓民眾開春吃美食、添好運，萊爾富端出4款應景喜氣的開運鮮食。圖／萊爾富提供 萊爾富推出「臘香烏魚子炒飯」，售價109元。圖／萊爾富提供 萊爾富推出「黃金櫻花蝦油飯」，售價89元。圖／萊爾富提供

萊爾富端出4款應景喜氣的開運鮮食，首推年節必吃的「臘香烏魚子炒飯」，集結代表富貴吉祥的烏魚子與風味十足的臘肉，品嘗海陸雙拼的味覺饗宴；萊爾富也與「狀元油飯」共同研發推出象徵開運招財的「黃金櫻花蝦油飯」，將酥脆櫻花蝦拌入炊蒸油飯，香氣四溢。

能在新的一年諸事順利是最美好的祝福，萊爾富推出「黃金厚豬排堡」，抹上濃郁的黃芥末醬，迸發香甜微嗆的風味。另一款「海苔飯捲－蒲燒鰻」，飯捲中拌入鹹香開胃的鰻魚醬，再夾入軟嫩的鰻魚肉，一口咬下幸福感滿滿。

●OKmart

紅色象徵吉祥與喜氣，OKmart推出「福記－紅豆紫米粥」、「福記－紅豆湯」。圖／OKmart提供 水餃象徵春節的「元寶」，OKmart攜手在地農會推出「平鎮農會－神農水餃」。圖／OKmart提供

OKmart主打象徵好運的聯名紅色甜湯、農會直送手工水餃、以及春節連假期間出遊的熟食點心，即日起至2月5日至門市即可購買（農會直送依照門市現況為主）。

紅色象徵吉祥與喜氣，OKmart推出紅色系甜湯，「福記－紅豆紫米粥」綿密微甜的口感讓人愛不釋手，「福記－紅豆湯」將圓潤紅豆細火熬煮，湯頭清澈、甜度自然回甘。

過年吃水餃有招財進寶的寓意，OKmart攜手在地農會推出兩款水餃，其中「三星農會－翠玉蔥水餃」以新鮮翠玉蔥搭配台灣豬肉製作，內餡香氣撲鼻；「平鎮農會－神農水餃」選用沛芳農場的有機黑葉白菜與在地豬肉製成，鮮甜緊實，口感清脆。

●附註：各家超商商品以門市現場販售為準。