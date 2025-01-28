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一上架就秒殺！ 全台首創「拉絲糖葫蘆」 糖絲與水果的新鮮絕妙組合 口感令人超驚艷

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@money9992授權
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糖葫蘆換個方式更好吃了！ 全台首創的絲果伊拉絲糖葫蘆近來爆紅成甜點控的新寵，幾乎是一上架就秒殺的熱度。以獨特的糖衣拉絲技術，使得糖葫蘆口感更脆更細緻且不死甜，結合新鮮水果的甜香氣，值得甜點控們重新品嚐一番！

圖／絲果伊-拉絲糖葫蘆IG
圖／絲果伊-拉絲糖葫蘆IG

糖葫蘆一向是人們的童年回憶，這間攤位完全顛覆您對傳統糖葫蘆的印象。利用高速旋轉技術製作的糖絲細膩不黏牙，搭配草莓、無籽葡萄、番茄等季節水果，散發出美味的甜酸香氣，美味程度大大超越一般糖葫蘆！

圖／IG@money9992授權
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快試試這款超美感、像藝術品一般的甜點，入口就讓人驚艷，發現原來的糖葫蘆已經不再只是傳統的口味，而是充滿驚喜的新滋味。不論是草莓拉絲糖葫蘆、葡萄拉絲糖葫蘆還是番茄拉絲糖葫蘆，每種口味都值得一試！

圖／IG@money9992授權
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絲果伊拉絲糖葫蘆目前為草莓糖葫蘆售價90元、葡萄糖葫蘆售價80元、番茄糖葫蘆售價60元，當下午茶點心或甜點，都是絕佳的選擇。

圖／絲果伊-拉絲糖葫蘆IG
圖／絲果伊-拉絲糖葫蘆IG

攤位經常出沒在漢神巨蛋或快閃市集，也可能在旗山、左營、東港夜市擺攤，目前已公布春節初一至初五，將出現在旗山老街、蓮池潭年街，不想錯過這個驚艷的美味體驗，可關注絲果伊拉絲糖葫蘆的IG，掌握最新動態消息！

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