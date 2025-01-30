元宵節必吃！入選「500碗／100碗」的9間湯圓名店

2月12日為元宵節，許多民眾都準備跟家人朋友一起吃元宵度過佳節，也有人改選擇湯圓、小湯圓，甚至是鹹湯圓應景。在《500碗》、《南投100碗》、《基隆100碗》等美食評選名單中，就有許多名人推薦的店家，提供可口美味的元宵、湯圓或是小湯圓，適合民眾品嚐。

【基隆 老牌全家福酒釀湯圓元宵】

老牌全家福酒釀湯圓元宵。圖／報系資料照

位於基隆廟口的全家福元宵，創業已約60年，標榜堅持手工製作元宵，提供有芝麻湯圓、酒釀湯圓、甜酒釀加蛋等品項。每逢元宵節時，排隊人龍動輒需等候3、4小時。堪稱基隆傳奇名店。

【基隆 大觀園鹹湯圓豬肝腸】

大觀園的鹹湯圓，肉餡鮮美。圖／擷取自鹹湯圓豬肝腸（大觀圓）粉絲頁

開業60餘年，只單純販售鹹湯圓與豬肝腸，為基隆少有的豬肝腸店家。豬肝腸混合了豬肉與豬肝的香氣，具有濃濃的復古情調，鹹湯圓外皮軟滑、內餡鮮美，同樣獲得顧客青睞。

【台北 冰霖古早味豆花】

位於寧夏夜市的人氣甜湯店，店內提供豆花、黑糖剉冰、雪花冰等甜點，許多觀光客都會慕名而來。店內也供應多種口味的湯圓，餡料飽滿，很適合在逛完夜市後作為甜蜜的結尾。

【彰化 莊豆花湯圓】

莊豆花湯圓。圖／擷取自莊豆花湯圓粉絲頁

鄰近鹿港天后宮的傳統店家，保有自製配料的滿滿人情味與好滋味。店內提供有多種口味的豆花，也有搭配花生、大豆、珍珠、綠豆的小湯圓甜湯。尤其加入「麵猴（麵疙瘩）」的吃法，十分特別。

【南投 蘇媽媽湯圓】

蘇媽媽湯圓，綜合甜湯圓。圖／500輯攝影團隊提供

蘇媽媽的菜單從肉燥飯、米粉、扁食到湯圓都有。其中招牌的「鮮肉湯圓」外皮採舊糯米製成，口感細緻又軟彈，同時還提供紅豆芋頭湯圓、花生芝麻湯圓等品項，一次滿足甜鹹味蕾。

【南投 北山米苔目】

南投在地極具人氣的平價麵食店，提供有意麵、切仔麵等小吃。其中「湯圓」採客家風味，搭配肉燥、小蝦米等配料，風味復古鹹香。同時招牌的米苔目也獲得許多賓客喜愛。

【台南 冰鄉】

以季節性的草莓冰、芒果冰深獲民眾喜愛的老字號，店內還提供薑糖蕃茄、手工豆花、八寶冰等人氣甜點。配料之中，也吃得到店家熬煮的Q彈小湯圓，令口感更豐富。

【台南 島入冰店】

在復古的用餐環境中，主打視覺與華麗配料的特色冰品。雖然店內重點並非主打湯圓，但是部份冰品中，也提供小湯圓作為配料。適合想要適量吃湯圓的民眾。

【台南 江水號】

經營已經超過80年歷史，乃是台南人氣名店。店內以八寶冰為招牌，同時也提供愛玉冰、芋頭冰等多種甜品。店內提供的湯圓，口感極佳，是許多人的內行配料。