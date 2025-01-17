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全球最大間！ 「挽肉と米信義店」1／20台北二號店正式開幕 未來免預約也吃得到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
「挽肉と米」二號店信義區1/20開幕。圖／翻攝IG@fujintreejaywu、記者陳睿中／攝影
「挽肉と米」二號店信義區1/20開幕。圖／翻攝IG@fujintreejaywu、記者陳睿中／攝影

漢堡排控敲碗成功！ 「挽肉と米信義店」預計於1月20日開幕，正式宣布將位於信義區A19一樓，Apple信義旗艦店的正對面落腳，即日起可關注官網手刀搶訂位囉，而代理商老闆J哥釋出承諾，未來將提供「免預約用餐制度」，讓無法訂位的粉絲也能如願品嚐到！

日本超人氣漢堡排「挽肉と米」。記者陳睿中／攝影
日本超人氣漢堡排「挽肉と米」。記者陳睿中／攝影

粉絲們期待已久，日本人氣漢堡排台北二號店終於要來了，「挽肉と米信義店」將成為全球最大門市，特別配置3圈烤爐，同時容納最多人用餐，更能讓粉絲們一窺現場烤肉之美。

圖／翻攝IG@fujintreejaywu
圖／翻攝IG@fujintreejaywu

由富錦樹集團引進的「挽肉と米」日式漢堡排名店，自登台以來廣受好評，即將於信義區開設第二家分店，預計於1/20正式開幕，想嚐鮮的朋友還是先上富錦樹官網線上預約，老闆J哥也在最新發布的影片中提及，未來將規劃「現場排隊、免預約用餐」制度，對饕客們來說，絕是令人期待的好消息！

圖／翻攝IG@fujintreejaywu
圖／翻攝IG@fujintreejaywu

「挽肉と米」信義店

地點：台北市信義區松壽路22號

開幕日期：1月20日

預約網址：https://www.fujintreeshop.com/categories/hikiniku-reservation

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