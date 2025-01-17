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不是鼎泰豐！ 韓國男神玄彬直奔這家「私房美食」 以小籠包2大特色聞名
韓國男神旋風來台！ 南韓影帝玄彬為宣傳新片《哈爾濱》於16日來台，計畫停留3天2夜，而昨晚在參加台北國賓鉅院舉行2場影人特映會後，一行人選擇到「點水樓」用餐，而非韓流明星聚集的鼎泰豐。
睽違5年9個月玄彬再度踏上台灣，立馬在西門町掀起一陣熱潮，隨後挑選了中正區的「點水樓」懷寧店用餐，而去年玄彬的妻子孫藝真來台時，也選擇「捌伍添第」品嚐，顯示玄彬夫妻都有著獨特的品味。
由南僑集團打造的點水樓，以江南料理、點心聞名，而店內小籠包有兩大聞名特色。首先是包裝上的摺子數，鼎泰豐堅持18摺，但點水樓堅持使用19摺，因為集團會長喜歡單數，讓小籠包更加獨特。再者是口味多樣性，有松露、九層塔、麻辣等7種口味，色彩繽紛，令人驚艷。
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