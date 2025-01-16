快訊

謝金燕兒子身世引熱議 女星心疼揭內幕：她懷孕時非常節儉

年前再漲一波！ 「品川蘭」牛肉麵最高漲10元 「漢堡王」華堡貴10元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／各業者
圖／各業者

年前再漲一波，陸續有業者祭出漲價消息！ 三商巧福旗下知名牛肉麵品牌「品川蘭」宣布將調整牛肉麵產品價格，而「漢堡王」近日已進行華堡系列價格調整，也由於牛肉價格不斷攀升，陸續還有其他餐飲業者評估年後是否漲價。

圖/品川蘭提供
圖/品川蘭提供

三商餐飲集團的三商巧福去年底進行原汁牛肉麵調漲了10元，最新傳出同一集團旗下牛肉麵品牌「品川蘭」，將在1月20日起，預計針對17款牛肉麵產品調升價格，約調漲5~10元，像是板腱牛肉麵從250元漲價後變成260元，特選腱心牛肉麵、雪花牛肉麵從250元漲到255元，漲幅落在1.7～4%。

而漢堡王已於本月14日進行部分產品價格調整，堡類產品將漲價5至10元，例如其中「華堡」原價134元，調為144元；「重磅培根雙層牛肉堡」原價219元，調漲為229元；「安格斯牛肉堡系列，原價145元，調整為155元。然而，點心、飲料以及其他特定產品的價格則維持不變。

漢堡王自1月14日起調漲部份產品售價。圖／漢堡王提供
漢堡王自1月14日起調漲部份產品售價。圖／漢堡王提供

由於進口原物料受國際通膨影響價格上揚，牛肉價格近一年漲幅已近四成，而豬肉價格也已接近歷史高點，也因此，農曆年後日式豬排專賣店「福勝亭」也將評估是否跟進調漲。

圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

編輯推薦

漢堡王 牛肉麵

相關新聞

台灣限定！一蘭「豚骨拌麵」首度登場　在家也吃得到

一蘭要出「乾拌麵」了！來自日本的連鎖拉麵「一蘭」，將於1月22日起，推出台灣獨家料理包「一蘭豚骨拌拉麵」，標榜具有豚骨香...

屏東也有了！小時候的味道「德州小騎士炸雞」新店址曝光　開幕日祭「超大優惠」　加碼一系列優惠到2月底

五六年級生的回憶！懷舊系速食「德州小騎士炸雞」宣布進駐屏東，同步推出一系列開幕慶優惠，包含給評送玉米濃湯、...

年前再漲一波！ 「品川蘭」牛肉麵最高漲10元 「漢堡王」華堡貴10元

年前再漲一波，陸續有業者祭出漲價消息！ 三商巧福旗下知名牛肉麵品牌「品川蘭」宣布將調整牛肉麵產品價格，而「漢堡王」近日已進行華堡系列價格調整，也由於牛肉價格不斷攀升，陸續還有其他餐飲業者評估年後是否漲

身份證有「9」送料理！台菜餐廳「真珠」進駐微風南山

饗賓餐旅旗下台菜餐廳「真珠 台灣佳味」第9間分店，自即日起正式進駐微風南山，提供多款特色料理。為慶祝新店開幕，凡身份證字...

可現場購買！ 「陳耀訓蛋黃酥」1/16門市開放限購「每人5盒」

有演唱會搶票規格的陳耀訓·麵包埠，一直採用「拓元售票系統」販售蛋黃酥，以確保每個人都有機會公平購買，而農曆春節檔期的訂單日前已於11月開放預購，最新於官方臉書上宣布將在1月16日至1月27日開放店家現

性侵案延燒！麥當勞「美樂蒂聯名」急喊卡　業者回應了

麥當勞在2024年底因主管性侵事件重損形象，也引起許多網友發動拒吃行動。麥當勞原訂於今日（1月15日）推出攜手三麗鷗美樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。