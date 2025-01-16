年前再漲一波！ 「品川蘭」牛肉麵最高漲10元 「漢堡王」華堡貴10元

年前再漲一波，陸續有業者祭出漲價消息！ 三商巧福旗下知名牛肉麵品牌「品川蘭」宣布將調整牛肉麵產品價格，而「漢堡王」近日已進行華堡系列價格調整，也由於牛肉價格不斷攀升，陸續還有其他餐飲業者評估年後是否漲價。

圖/品川蘭提供

三商餐飲集團的三商巧福去年底進行原汁牛肉麵調漲了10元，最新傳出同一集團旗下牛肉麵品牌「品川蘭」，將在1月20日起，預計針對17款牛肉麵產品調升價格，約調漲5~10元，像是板腱牛肉麵從250元漲價後變成260元，特選腱心牛肉麵、雪花牛肉麵從250元漲到255元，漲幅落在1.7～4%。

而漢堡王已於本月14日進行部分產品價格調整，堡類產品將漲價5至10元，例如其中「華堡」原價134元，調為144元；「重磅培根雙層牛肉堡」原價219元，調漲為229元；「安格斯牛肉堡系列，原價145元，調整為155元。然而，點心、飲料以及其他特定產品的價格則維持不變。

漢堡王自1月14日起調漲部份產品售價。圖／漢堡王提供

由於進口原物料受國際通膨影響價格上揚，牛肉價格近一年漲幅已近四成，而豬肉價格也已接近歷史高點，也因此，農曆年後日式豬排專賣店「福勝亭」也將評估是否跟進調漲。