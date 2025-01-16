屏東也有了！小時候的味道「德州小騎士炸雞」新店址曝光　開幕日祭「超大優惠」　加碼一系列優惠到2月底

五六年級生的回憶！懷舊系速食「德州小騎士炸雞」宣布進駐屏東，同步推出一系列開幕慶優惠，包含給評送玉米濃湯、憑車票折10元等，一路優惠到2/28，屏東的鄉親已經開始歡呼「滿足我的童年」、「我的炸雞回來了！」

圖／IG@tainan.food_jane授權

圖／屏東太平洋百貨粉專

「德州小騎士炸雞」自回歸以來就吸引許多人朝聖，最新宣布至屏東車站展店，將於1/24正式開幕，並推出一連串開幕優惠，於1/25至1/27、2/11至2/28兩個活動段，Google評論、按讚FB粉專或追蹤IG三擇一即贈「玉米濃湯」乙杯，售完則改贈小薯球；2/4至2/10，可憑台鐵票券購買任一套餐享現折10元。至於開幕當日的「超大優惠」建議可關注小騎士粉專。

圖／德州小騎士炸雞提供

圖／德州小騎士炸雞提供

德州小騎士炸雞插旗屏東的消息曝光後，即引起不少網友討論，紛紛回應「小時候的味道又回來了」、「最好吃的炸雞」、「以後不用跑高雄了」。

德州小騎士炸雞 屏東車站店

開幕日：2025/1/24

地址：屏東縣屏東市公勇路62號