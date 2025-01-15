可現場購買！ 「陳耀訓蛋黃酥」1/16門市開放限購「每人5盒」
有演唱會搶票規格的陳耀訓·麵包埠，一直採用「拓元售票系統」販售蛋黃酥，以確保每個人都有機會公平購買，而農曆春節檔期的訂單日前已於11月開放預購，最新於官方臉書上宣布將在1月16日至1月27日開放店家現場購買春節禮盒，其中蛋黃酥每人限購5盒，售完為止。
「陳耀訓．麵包埠Yoshi Bakery」近期於臉書粉專發文公告，因應送禮需求及內部作業，1月16日至1月27日，門市將開放現場銷售春節禮盒（含紅土蛋黃酥與鳳凰酥）而紅土蛋黃酥每人每日限購5盒（僅供現金支付），至售完為止。而1月20日至1月27日門市暫無供應麵包品項，僅銷售春節禮盒。
陳耀訓調整春節蛋黃酥數量為8顆一盒，售價900元，作為台灣年節最受歡迎的年節伴手禮蛋黃酥，可以到現場購買到了！
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