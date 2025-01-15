可現場購買！ 「陳耀訓蛋黃酥」1/16門市開放限購「每人5盒」

有演唱會搶票規格的陳耀訓·麵包埠，一直採用「拓元售票系統」販售蛋黃酥，以確保每個人都有機會公平購買，而農曆春節檔期的訂單日前已於11月開放預購，最新於官方臉書上宣布將在1月16日至1月27日開放店家現

2025-01-15 15:50