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可現場購買！ 「陳耀訓蛋黃酥」1/16門市開放限購「每人5盒」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery臉書
圖／翻攝陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery臉書

有演唱會搶票規格的陳耀訓·麵包埠，一直採用「拓元售票系統」販售蛋黃酥，以確保每個人都有機會公平購買，而農曆春節檔期的訂單日前已於11月開放預購，最新於官方臉書上宣布將在1月16日至1月27日開放店家現場購買春節禮盒，其中蛋黃酥每人限購5盒，售完為止。

「陳耀訓．麵包埠Yoshi Bakery」近期於臉書粉專發文公告，因應送禮需求及內部作業，1月16日至1月27日，門市將開放現場銷售春節禮盒（含紅土蛋黃酥與鳳凰酥）而紅土蛋黃酥每人每日限購5盒（僅供現金支付），至售完為止。而1月20日至1月27日門市暫無供應麵包品項，僅銷售春節禮盒。

陳耀訓調整春節蛋黃酥數量為8顆一盒，售價900元，作為台灣年節最受歡迎的年節伴手禮蛋黃酥，可以到現場購買到了！

陳耀訓自2019年首度推出「紅土蛋黃酥」，成功打響名號。圖／陳耀訓麵包埠提供
陳耀訓自2019年首度推出「紅土蛋黃酥」，成功打響名號。圖／陳耀訓麵包埠提供

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