網控見死不救遭逆轉 「兩餐」發聲明了！感謝顧客信任 推「醫護優惠」用餐統統9折
近日有網友在Threads發文指稱，韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」員工看到顧客癲癇發作卻無視，而後因監視器畫面曝光與其他顧客還原現場情況，證實業者在當下已做了最適當的處理。對此不實指控，兩餐業者也針對爆料網友發出聲明，並保留法律追訴權，以證清白。
鬧劇落幕，「兩餐」經過本次風波PO文，感謝事發時協助的消費者及醫療人員與事後仍相信業者處理的網友們，特別於即日起至1/21於兩餐西門店舉行醫護感謝活動，活動期間凡持有心肺復甦術（CPR）相關證照、醫護人員相關工作、醫護相關科系學生，於結帳時出示實體證件即享當日不限用餐方案均9折之優惠。
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