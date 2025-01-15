網控見死不救遭逆轉 「兩餐」發聲明了！感謝顧客信任 推「醫護優惠」用餐統統9折

近日有網友在Threads發文指稱，韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」員工看到顧客癲癇發作卻無視，而後因監視器畫面曝光與其他顧客還原現場情況，證實業者在當下已做了最適當的處理。對此不實指控，...

2025-01-15 11:27