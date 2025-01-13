微風搶攻除夕夜圍爐商機 各館預約已達九成

搶攻春節商機，微風各館特別推出春節限定的團圓菜，年菜內容涵括台式、日式、泰式到韓式。微風表示，目前預約訂位已達九成，餐飲表現突出。

微風指出，今年各館主題餐廳：上海茶樓、真心台菜&香茅廚、樂天皇朝、心潮飯店，推出了多款帶有吉祥寓意的經典桌菜。各項年菜不僅符合傳統的口味需求，品名也都添上祝福意味的涵義，如上海茶樓的迎春納福大拼盤、真心台菜&香茅廚的年年有餘步步升(清蒸姜蔥龍虎斑)，深得各年齡層顧客的喜愛。

此外，微風也表示，位於微風信義、微風南山的高空景觀餐廳：Morton's The Steakhouse - Taipei、SMITH & WOLLENSKY、川雅等，提供的不僅是美食，還有舒適的用餐環境與服務，營造奢華、愉悅的聚會氛圍。無論是想要享受頂級牛排，還是品味創新料理，都能呈現最具品味的餐飲體驗。

除了精緻的年菜，微風也祭出春節期間的超值優惠。微風台北車站的八海食潮，推出雙龍霸王海鮮四人套餐，套餐內含巧克力和牛、波斯頓龍蝦、天使紅蝦等優質肉品，春節期間特別價僅需4,768元；而本村炸雞則有新春歡聚套餐，結合韓式辣炒年糕與海鮮煎餅，特色美食讓聚餐更加豐富與熱鬧。

春節不僅是與家人團圓的時刻，也是品味生活的最佳時機。無論是想品嘗台式傳統年菜，還是體驗火鍋、燒肉等各式風味，微風都能提供選擇。這個春節，與家人一起來微風享用年夜飯，為新的一年帶來更多的溫暖與祝福。