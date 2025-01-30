這間麻辣鍋有夠狂！浮誇系「超大豬蹄、噴香烤鴨」全放進麻辣鍋　高水準「鴨血、豆腐、冰淇淋」無限爽嗑

麻辣鍋裡竟有超大豬蹄！全台首創「麻辣豬蹄鍋」台中吃得到，當天冷必吃麻辣鍋遇上整塊軟嫩腿庫，不僅創新、夠味又下飯，還有烤鴨也能丟到鍋裡煮，試過這種浮誇系吃法的網友分享「豬蹄一抿就化」、「烤鴨驚呼地好吃」。

圖／夯爐-麻辣烤鴨鍋粉專

圖／摘自Google地圖（網友渦魚分享）

台中這間「夯爐-麻辣烤鴨鍋」是近期最吸睛的話題鍋物，不少饕客都被開箱文燒到而慕名朝聖。最狂的無非就是首創「麻辣鍋+大豬蹄」和「麻辣鍋+烤鴨」的創新吃法，把整個大豬蹄、噴香烤鴨放進麻辣鍋裡煮，除了讓肉質更透嫩外，與湯底結合後吃起來更入味，香氣撲鼻讓人回味無窮，不愧被稱作是「白飯殺手」，這兩鍋絕對能滿足肉肉控的胃。

圖／摘自Google地圖（網友時崎狂三分享）

圖／摘自夯爐-麻辣烤鴨鍋IG

圖／摘自Google地圖（網友渦魚分享）

而現在吃到飽正當道，夯爐也提供了鴨血、豆腐、白飯、冰淇淋吃到飽，不怕你吃、只怕你沒吃飽。許多人探店後留下「鍋底調味香而且可以客製化」、「火鍋辣的很入味 偏爽」、「我不愛吃豬腳的人都覺得誇張的好吃」等評價，還有人特地從台北坐車到台中嘗鮮，喜歡打卡浮誇系美食的朋友，快拿出小本本加入口袋清單吧。

夯爐-麻辣烤鴨鍋

地址：台中市西屯區福星路613-2號2樓

營業時間：17：00-01：00

電話：0908672696