參加「夜市王」落敗！可麗餅店家深夜曝內幕 「參賽品項被強制改掉」

美食競賽節目「夜市王」18日將進行最終決戰，而這次會採用現場直播方式，而且最後的冠軍不是由評審說了算，是由消費者決定。不過第9集參加比賽的一中商圈桐生可麗餅，最後在節目中獲得積分最低成為最後一名，節目播出後，深夜發文曝當時比賽所推出的品項，並不是原本想要出賽的品項。

桐生可麗餅的主理人Max，在社群發文揭露節目背後的內幕，他原先想要以推廣台中「珍珠奶茶」為靈感，選用了三種茶葉來融入可麗餅裡。讓大家知道台中也有產茶葉，並為這個新品項取名為「把三種茶融入日式可麗餅裡面是否搞錯了什麼」。

但到了要比賽的前一週，與製作單位在討論品項時，因為一些不能說的原因，原本做出的創意品項，被強制改成現在菜單上的品項。之後在正式比賽開始前，聽到評審娘娘想吃到像珍珠奶茶一樣的東西，當天的特別來賓春風說想吃冰，那時他心裡就想，這不就是是他們原本設定的品項嗎。

主理人也強調雖然現在曝光這樣的事情，很像馬後炮或事後諸葛，但也坦言自己當時沒有堅持原本想出賽的品項，自己也有責任，參加這個節目也算是學到一課，不過他是感謝主辦單位緯來電視台以及一中商圈管委會的邀請。