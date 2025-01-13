快訊

鍾佳濱涉持油壓剪破壞立院鐵馬護欄 北檢：他字案調查中

參加「夜市王」落敗！可麗餅店家深夜曝內幕 「參賽品項被強制改掉」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
「夜市王」第9集參賽的可麗餅店家。 圖／擷自臉書
「夜市王」第9集參賽的可麗餅店家。 圖／擷自臉書

美食競賽節目「夜市王」18日將進行最終決戰，而這次會採用現場直播方式，而且最後的冠軍不是由評審說了算，是由消費者決定。不過第9集參加比賽的一中商圈桐生可麗餅，最後在節目中獲得積分最低成為最後一名，節目播出後，深夜發文曝當時比賽所推出的品項，並不是原本想要出賽的品項。

桐生可麗餅的主理人Max，在社群發文揭露節目背後的內幕，他原先想要以推廣台中「珍珠奶茶」為靈感，選用了三種茶葉來融入可麗餅裡。讓大家知道台中也有產茶葉，並為這個新品項取名為「把三種茶融入日式可麗餅裡面是否搞錯了什麼」。

但到了要比賽的前一週，與製作單位在討論品項時，因為一些不能說的原因，原本做出的創意品項，被強制改成現在菜單上的品項。之後在正式比賽開始前，聽到評審娘娘想吃到像珍珠奶茶一樣的東西，當天的特別來賓春風說想吃冰，那時他心裡就想，這不就是是他們原本設定的品項嗎。

主理人也強調雖然現在曝光這樣的事情，很像馬後炮或事後諸葛，但也坦言自己當時沒有堅持原本想出賽的品項，自己也有責任，參加這個節目也算是學到一課，不過他是感謝主辦單位緯來電視台以及一中商圈管委會的邀請。

一中商圈的可麗餅店家比賽結果積分最低成最後一名。 圖／擷自YouTube
一中商圈的可麗餅店家比賽結果積分最低成最後一名。 圖／擷自YouTube

相關新聞

堡類漲5～10元！「漢堡王」宣告漲價　華堡變成144元

繼麥當勞、肯德基等連鎖速食宣佈調漲後，「漢堡王」宣佈將於1月14日調整菜單，並調漲部份產品價格其中華堡、小華堡、安格斯牛...

超可愛！藏壽司「蠟筆小新購物袋、馬克杯」免費帶回家

繼於去年底推出「蠟筆小新扭蛋」、「蠟筆小新主題店」後，「藏壽司」將於1月19日起，再推出兩波蠟筆小新聯名活動，消費滿額就...

獨／BTS、aespa愛店！首爾米其林燒肉「金豬食堂」登台

全台灣的K-POP粉絲、韓式烤肉愛好者注意了！包括BTS、SEVENTEEN、RIIZE、aespa、WayV、NCT ...

「饗饗」今日下午重新營業！業者：全店清消、內部檢核

超人氣自助餐廳「饗饗」微風信義店因發生疑似食物中毒事件，自1月7日起遭北市衛生局勒令停業。今日饗饗發布聲明，指出饗饗信義...

吃「饗饗」掛急診 網紅苦主爆「只賠800元＋1000元禮券」

人氣自助餐廳「饗饗」微風信義店本月疑似發生食物中毒案件，根據台北市衛生局資料，目前受害消費者已累計有56人，其中以1月5...

錢都攜手《寒霜啟示錄》 推出聯名熱量應援鍋！虛寶卡免費拿再送肉盤一份

隨著冬季氣溫驟降，全台錢都自助火鍋攜手人氣手遊《寒霜啟示錄Whiteout Survival》，即日起推出期間限定聯名套餐「熱量應援鍋（霜降豬肉鍋）」。凡點套餐即可獲得遊戲虛寶卡，加碼活動還能憑遊戲UID畫面免費加領一盤肉品（五選一），助你在冰雪末日中蓄滿能量，成為倖存者！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。