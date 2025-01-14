牛排控快追！ 證件中「3個2」 台中人氣早午餐「禾間糧倉」請吃嫩汁牛排

牛排控又有好康要追！ 台中市人氣早午餐「禾間糧倉」再次重磅回歸證件對對碰活動，即日起至1/22止，快檢查你的身分證，數字有「2、2、2」三碼(含)以上，免費嫩汁牛排請你，速速通知喜歡吃牛排的朋友吧！

圖／翻攝禾間糧倉粉絲專頁

禾間糧倉為台中勤美商圈知名人氣早午餐，供應超夯人氣全日早午餐，推薦各式義大利麵、可頌套餐、岩漿起司雞腿排、牛排等，適合多人相聚享用共享美食。

圖／摘自禾間糧倉官網

久違的禾間糧倉這回年前破天荒加碼「身分證222」活動，只要2張證件核對對中任意三個相同數字，就可以點2份主餐送「1盤單點嫩汁牛排」，點滿4份主餐送「2盤單點嫩汁牛排」，以此類推，同行或同桌上限「為三份」。

圖／翻攝禾間糧倉粉絲專頁

需注意的是，參與活動需要分享文章或餐點照片至社群限時動態，限定於平日全天候與假日晚餐時段舉辦，且務必要提前電話訂位，對於不嗜牛者，可換香酥炸魚排或香烤雞腿排，詳情可洽禾間糧倉FB粉絲專頁。