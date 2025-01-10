點點包裝超Q！ 「頂呱呱 X hahababy」春節聯名6大系列周邊 開吃派對桶.獨享餐.黑糖珍珠甜甜包.冬粉版呱呱包

台灣本土速食連鎖「頂呱呱」竟與嘎嫂二伯親子服飾品牌「hahababy」跨界合作了！攜手推出春節聯名主題「擁抱金喜呱好運」，將於1/15正式開跑，結合hahababy經典擁抱點點圖案，除了打造Q萌的一系周邊商品及包裝，更將招牌呱呱包變成「青花藤椒春雨」、甜甜包變成「黑糖珍珠口味」，連忠孝旗艦店也變身hahababy主題空間，一連串充滿台味驚喜的新春團聚時光。

圖／頂呱呱提供

頂呱呱將hahababy經典的「擁抱點點」加上可愛的「阿勇店員」元素，融入炸雞、薯條、甜甜包等明星商品，讓「派對組合餐」及「超值套餐」都換上hahababy限定包裝，包括野餐盒、派對桶與桶蓋、飲料杯、封口模、雙面紙袋等，特別設計滿滿小巧思，把四個野餐盒擺在一起猶如圍桌打麻將，濃濃年節氛圍、拍照打卡超吸睛！

圖／頂呱呱提供

趁著這一波「擁抱金喜呱好運」主題，全新上市推出「青花藤椒春雨呱呱包」(69元)，將傳統的糯米內餡升級為清爽滑順的春雨粉絲；「黑糖珍珠甜甜包2入」(49元)，以酥脆黑糖色外皮，加內餡濃郁奶茶與黑糖Q彈珍珠完美結合。「呱點金喜獨享餐」(219元)，包含：青花藤椒春雨呱呱包X1+原味炸雞X1+黑糖珍珠甜甜包2入+地瓜薯條(小)X1、35元飲品X1；「呱點金喜派對桶」(499元)，包含：青花藤椒春雨呱呱包X4+原味炸雞X2+黑糖珍珠甜甜包4入+地瓜薯條(小)X1+可口可樂1.25L X1罐。

圖／頂呱呱提供

同時，頂呱呱攜手hahababy推出三款聯名限定周邊，以經典點點元素結合可愛與實用兼具的夢幻單品，有「擁抱金喜刺繡絨毛抱枕（紅點點）」、「擁抱好運刺繡絨毛包」與「呱點好運印花布手腕掛繩」。此外，6間限定門市還推出「黃點點」與「藍點點」限量抱枕，凡購買聯名套餐或消費滿219元即可加購周邊商品，會員還可享特別優惠價。

圖／頂呱呱提供

活動期間消費滿額更有「擁抱金喜紅包袋2入」與「雙面造型夾盲盒6款」驚喜好禮，紅包袋內更附聯名刮刮卡，隱藏好運大獎，一起試試手氣！

忠孝旗艦店更打造hahababy專屬主題空間，獨家推出5款扭蛋機手繪貼紙包與4款小抱枕磁鐵，超豐富的聯名周邊和限量設計，滿滿創意與驚喜讓人目不暇接！