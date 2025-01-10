無預警歇業！ 公館商圈老字號「得記烘焙」台風歐式麵包 伴台大生走過65年

台北市又一家老店消失了！ 走過一甲子的公館商圈老字號「得記烘焙」，是附近在地人、台大學生們心中的美味老店，近日突然傳出無預警歇業，依店家張貼出的公告中，表示「我們喘息尋他處，得記的風華將再現」，似乎還有重新開張的可能性。

圖／翻攝Google地圖

「得記烘陪」自1960年開業至今，已將近65個年頭，店家以一開以兼賣麵包的雜貨店，後續轉型為專業的麵包烘焙坊，不過在地人多半稱它作「得記麵包」、「得記蛋糕」，以製作各式各樣的台風歐式麵包和糕點為主，其中以香蒜法國麵包最為經典。

圖／翻攝Google地圖

店家無預警關門歇業，目前得記烘焙的臉書粉絲團已註銷、Google地圖已顯示「永久歇業」，仍然還看得見評論區，有民眾一周前還曾消費後給出5星好評，並提及「附近也只有這家麵包店」。

據中時新聞網報導，店家貼出的歇業公告內容為「得記在地一甲子，真心感謝每位老顧客，我們得意的不是這塊招牌，而是這一口滋味。隨著時代的變遷，得記世代傳承但也力求轉型，我們喘息尋他處，得記的風華將再現」。