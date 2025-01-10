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「日韓台法四大名廚」齊聚新光三越煮菜給大家吃！免費入場還有機會親自品嚐

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自新光三越官網
圖／取自新光三越官網

新光三越台北信義新天地將於 1 月 10 日至 1 月 12 日在 A8 館 6 樓「舞食藝」舉辦年度美食盛會，邀請韓、法、台、日四大名廚接力實演異國年節料理。從五星韓廚孫榮 Kai、旅法主廚阿辰師，到社群名廚李鴻賓及日式料理達人 KAZU，這場黃金陣容的料理秀不僅免費參加，還有機會品嘗主廚現場製作的美味料理。

圖／取自新光三越官網
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圖／取自新光三越官網
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活動首日1/10由五星韓廚孫榮 Kai 打頭陣，以韓國年菜為主題，傳授家常韓式美味；隔日登場的旅法主廚阿辰師，將以獨到手法呈現法式年節佳餚。當晚，社群名廚李鴻賓將帶來充滿台式溫情的傳統年夜飯，展現經典家鄉風味。壓軸1/12場次則由日式料理名廚 KAZU 演繹地道日本年節料理，讓民眾一飽節慶美食之樂。

圖／取自新光三越官網
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圖／取自新光三越官網
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每場活動均以現場排隊順序入場，免費開放參加，不僅能近距離觀賞主廚實演，還可收穫節慶餐桌靈感，現場更有驚喜試吃體驗，讓觀眾不虛此行。想要親身感受這場「舞食藝」的饗宴，記得提前到場卡位，享受與名廚共度的珍貴時光！

活動詳情

📍地點：新光三越台北信義新天地 A8 館 6F 舞食藝

📍日程：

• 1/10 (五) 14:00-16:00 五星韓廚 孫榮 Kai

• 1/11 (六) 14:00-16:00 旅法主廚 阿辰師

• 1/11 (六) 18:00-20:00 社群名廚 李鴻賓

• 1/12 (日) 14:00-16:00 日式料理 KAZU

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名廚 年菜 新光三越 日式料理

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