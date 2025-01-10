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錢都攜手《寒霜啟示錄》 推出聯名熱量應援鍋！虛寶卡免費拿再送肉盤一份
隨著冬季氣溫驟降，號稱「國民火鍋」的錢都自助火鍋攜手人氣手遊《寒霜啟示錄Whiteout Survival》，即日起推出期間限定聯名套餐「熱量應援鍋（霜降豬肉鍋）」。凡點套餐即可獲得遊戲虛寶卡，加碼活動還能憑遊戲UID畫面免費加領一盤肉品（五選一），助你在冰雪末日中蓄滿能量，成為倖存者！
此外，四人同行再加碼贈送「油雞盤」或「醉雞盤」，讓大家一起享受優質蛋白補充，數量有限，贈完為止！熱量應援鍋不僅美味十足，還為寒冷冬季增添暖意，成為玩家與鍋迷不可錯過的選擇。快來錢都點上一份，體驗極致滋味，挑戰冰原猛獸、守護末日家園！
最後，即日起至錢都、吉哆或攪攪開鍋，還可免費領取「蛇年開運紅包」（2入），為來年帶來好運與滿滿祝福。紅包數量有限，送完為止，千萬別錯過！錢都邀您一起迎接新年，「蛇」旺開運，一起開心吃鍋迎好運！
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