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炸雞控有福了！德克士「2025優惠券」3夯品買1送1、套餐最高109元　三商炸雞再加碼「8塊炸雞桶+大瓶可樂」只要333元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／各業者提供
圖／各業者提供

炸雞控衝了！以霸氣手槍腿在速食界闖蕩的「德克士脆皮炸雞」推出2025迎新優惠券，3款熱銷單品買一送一、優惠套餐89元起，統統下殺5折起，把握新春優惠爽嗑炸雞！

圖／德克士脆皮炸雞提供
圖／德克士脆皮炸雞提供

炸雞強棒「德克士脆皮炸雞」2025迎新大放送，特別推出期間限定優惠券，即日起至1/24，凡憑紙本票券、網頁截圖，即可至門市購買優惠組合，有「咔滋啃骨雞」、「咔滋洋蔥圈」及「幸福熱奶茶」等3款熱門單品享買一送一；優惠套餐部分則有「咔滋香辣雞翅2對」或超人氣「黃金Q蝦堡」搭配冰紅茶的組合，以及最划算的咔滋脆皮炸雞+紫金QQ球+咔滋洋蔥圈+冰紅茶(S)，只要109元（原價204元）的53折好康。

圖／德克士脆皮炸雞提供
圖／德克士脆皮炸雞提供

圖／德克士脆皮炸雞提供
圖／德克士脆皮炸雞提供

此外，即日起至1/22，話題連鎖炸雞店「三商炸雞」除有「買6塊炸雞桶送6隻風味雞翅桶」的買一送一（特價390元）優惠外，再於同一期間加碼推出「8塊炸雞桶+1.25L可樂」只要333元（原價570元）的超值價，誰能不愛酥脆炸雞配肥宅快樂水呀！

圖／三商炸雞提供
圖／三商炸雞提供

圖／三商炸雞提供
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三商炸雞 奶茶 德克士 漢堡 買一送一 速食

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