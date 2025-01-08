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沒開門就在排！ 西門町4.9星「火鍋吃到飽扛霸子」 破百種美食、海鮮好料天花板 「1月壽星優惠」送大龍蝦、松葉蟹腳

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／取自皇家帝國麻辣火鍋吃到飽IG
圖／取自皇家帝國麻辣火鍋吃到飽IG

火鍋控不能不知道這一家！ 位於台北市中華路一段、鄰近西門町捷運站的「皇家帝國麻辣火鍋吃到飽」，已開業20年，依舊是人聲鼎沸、火紅指數超高的人氣吃到飽，自助吧供應美食種類超豐富、多達百種選擇，完全不怕你來吃。最新一月壽星活動揪伴一起吃，就「送大尾龍蝦」超級狂！

圖／取自皇家帝國麻辣火鍋吃到飽IG
圖／取自皇家帝國麻辣火鍋吃到飽IG

這間西門町火鍋吃到飽扛霸子，以高CP值吃到飽走紅，鴛鴦鍋可選擇2種湯頭，湯底選項有麻辣鍋、蒙古鍋、海鮮鍋、日式壽喜燒、蕃茄鍋等多達10種，店內的自助吧菜色有各式肉品、頂級海鮮食材、各種菇類、時蔬、手工火鍋料、滷料等近上百種選擇，重點是填補速度快，不怕被夾光光。

圖／取自皇家帝國麻辣火鍋吃到飽IG
圖／取自皇家帝國麻辣火鍋吃到飽IG

更被讚譽為「海鮮控好料天花板」，如小龍蝦、干貝、白蝦、蛤蠣、九孔、花蟹等各式海鮮食材，連特別品項的雞胇、豬腦花這裡也能嚐得到，此外，還有飲料吧、甜點吧可以取用，甚至是最早供應哈根達斯冰淇淋的吃到飽店家。

圖／取自皇家帝國麻辣火鍋吃到飽IG
圖／取自皇家帝國麻辣火鍋吃到飽IG

圖／取自皇家帝國麻辣火鍋吃到飽IG
圖／取自皇家帝國麻辣火鍋吃到飽IG

圖／取自皇家帝國麻辣火鍋吃到飽IG
圖／取自皇家帝國麻辣火鍋吃到飽IG

店家會依不同季節或特別菜單作內容調整，大人以平日午晚餐都相同價格1050元、例假日加價100元，而兒童以身高區分，110至140公分收費500元、90至110公分收費100，但單人用餐則會加收200元，以上只收取現金、另計10%服務費。

2025年店家仍繼續推出「一月壽星吃龍蝦」好康優惠，須於進場時主動告知並出示相關證件，凡6人同行1位當月壽星送「大龍蝦乙尾」、4人同行1位當月壽星送「中龍蝦2尾」、2人同行1位當月壽星送「松葉蟹腳乙份」。店家用餐時段經常爆滿，建議提前預約，以免等太久！

圖／取自皇家帝國麻辣火鍋吃到飽IG
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皇家帝國火鍋自取吃到飽

地址：台北市萬華區中華路一段192號

電話：02-2314-9969

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吃到飽 火鍋 西門町 龍蝦

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