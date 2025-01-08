饗饗疑爆出食安問題 網紅艾瑞絲曝曾在同集團其他餐廳「食物中毒」經歷

人氣自助餐廳「INPARADISE 饗饗」7日傳出有多名民眾用餐後，出現上吐下瀉情況，通報台北市衛生局後，饗賓集團晚間也發出聲明，表示會積極配合衛生局調查。有網友在Threads發文詢問是否也有人到該餐廳用餐後，也出現噁心嘔吐、頭暈頭痛、發燒、腹痛腹瀉的症狀，網紅艾瑞絲也留言回應。

網友在Threads發文問，是否有人在1月5日於微風信義饗饗用餐後，出現畏寒、噁心嘔吐、頭暈頭痛、發燒、腹痛腹瀉等情況，有多位網友回應的確有出現這些症狀，而網紅艾瑞絲就留言透露，高中時的謝師宴曾在同餐飲集團下的另一家餐廳吃飯，結果全班集體食物中毒，上吐下瀉，那時還要準備指考，所以狀況很慘，從此再也不敢吃該集團旗下的餐廳，忍不住感嘆「沒想到時隔多年後還是這樣」。