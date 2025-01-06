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注意別白跑！過年吃不到「丹丹漢堡」　春節店休時間曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
記者劉學聖／攝影
記者劉學聖／攝影

春節吃不到！速食南霸天「丹丹漢堡」公布春節店休日，2025農曆年店休1/27至1/31，自小年夜開始公休至初三，過年期間想吃可是吃不到的喔。

丹丹漢堡分店（瑞東店）粉專貼出公告，2025春節店休自1/27起至1/31，預計於2/1開店營業；並補充道，丹丹每家店都是休除夕到初三，該店則是因恰逢固定公休日才會連放5天。

此外，丹丹漢堡「調皮搗丹公仔」掀起熱議，1/23前還有滿額抽公仔的活動，粉絲們可要把握最後機會，拚手氣把超萌公仔帶回家。

圖／丹丹漢堡提供
圖／丹丹漢堡提供

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丹丹漢堡 春節 速食

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