吃到飽也能很優雅！蔬食控愛店 台北最潮「五星蔬食Buffet」掀熱議 9折暢吃「逾50種小農蔬果、異國饗宴」

週末才有！位於台北君悅酒店2F的「茶苑」是蔬食者享受美食的首選愛店，餐廳充滿優雅愜意氛圍，加上豐富的「全新蛋奶蔬食吃到飽」，一餐下來特別滿足，吃過的網友評價「吃到飽居然可以這麼優雅」、「每一樣餐點都好吃」、「是真的把簡單的食材做出美味精緻的感覺」。

圖／台北君悅酒店提供

蔬食愛好者口袋名單！五星蔬食Buffet「茶苑」近期被不少網友推薦討論，每週五至日限定的全植時尚「蛋奶蔬食吃到飽」，以超過50種有機小農蔬果、嚴選無籠飼養雞蛋、專人鮮切蔬食台及好萊塢明星指定鮮壓康普茶、進口燕麥奶，打造歐陸、印度異國風味自助餐檯，雖然菜品項目不是最豐富，但主打原型食物與簡單料理手法呈現食材原味，讓饕客吃得更安心、無負擔。

圖／台北君悅酒店提供

許多人特別推薦「烤蔬菜」，搭配多款醬料品嘗十分美味，特別是烤鳳梨令人驚豔；甜點部分，現烤雞蛋糕香氣四溢，搭配壺沏茶堪稱絕配。除了蔬食佳餚外，茶苑可俯瞰酒店大廳，舒適的羽毛沙發座位與柔和燈光打造悠閒的用餐環境，歡度一場視味覺饗宴。

圖／台北君悅酒店提供

而消費方式為每客1,280元，另加收10%服務費，供應午餐、晚餐兩時段。另，加入凱悅天地會員可享全館餐廳「用餐9折」、累積點數。餐費雖偏高，但仍有不少人支持，用餐後分享「雖然不便宜，但至少感覺到滿滿地細緻用心」、「真心推薦喜歡蔬食的朋友親自去享用」。

圖／台北君悅酒店提供

茶苑

地址：台北市信義區松壽路2號2F

營業時間：【週五至日】午餐11:3-14:00；晚餐17:00-20:00