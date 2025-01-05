買炸雞送蛋撻！肯德基「隱藏版優惠碼」快收 「咔啦脆雞+蛋撻」只要69、「7塊雞+10個蛋塔」最高省404

一人獨享買一送一！肯德基優惠多，不僅有廣受消費者喜愛的「+1元送蛋撻或可樂x2」，輸入這組優惠碼還有「買炸雞送蛋撻」的買一送一優惠，現省單人47元獨享輕鬆無負擔。

圖／肯德基提供

這次不用買6塊雞！繼買咔啦脆雞6塊送原味蛋撻6個優惠後，肯德基隱藏版優惠碼推出「買炸雞送蛋撻」好康，即日起至2/26，點餐時只要輸入優惠碼【14609】，購買1塊咔啦脆雞即贈1顆原味蛋撻，僅需69元就能一次吃到肯德基必吃炸雞和夯品蛋撻，一人獨享剛剛好，邊緣人省荷包這樣點。

圖／肯德基提供

而多人聚餐則有「7塊雞+10個蛋撻」只要549元的超值價，優惠碼【14143】可使用至4/30，最高省404元。各優惠詳請以肯德基公告為準。