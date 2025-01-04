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韓星振永長住寶島2個月！竟被「這食物」收服：超級台

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
振永(左起)、李沐、宋柏緯因拍攝「那張照片裡的我們」成為好朋友。記者吳致碩／攝影
振永(左起)、李沐、宋柏緯因拍攝「那張照片裡的我們」成為好朋友。記者吳致碩／攝影

台韓愛情電影「那張照片裡的我們」由女星李沐、宋柏緯攜手人氣韓星振永主演，三人今天出席記者會。振永來台長住2個月，對台灣滷肉飯讚不絕口，還愛上炒水蓮，超級在地化。

李沐、宋柏緯、振永在片中共譜三角戀，振永飾演跆拳道教練、宋柏緯飾演吉他手、李沐則是攝影師。振永為拍片在台長住，大讚台灣真是好地方，尤其超愛台灣的威士忌，還去了宜蘭酒廠。他更大讚台灣的滷肉飯太好吃，吃都吃不膩，還有被炒水蓮征服，完全融入台灣生活。李沐、宋柏緯則盡地主之誼，請振永吃小籠包、麻辣鍋，李沐說：「我們出去都不用帶翻譯，靠翻譯軟體就可聊得很愉快。」

韓星振永最近主演韓版「那些年，我們一起追的女孩」，這次來台也有和台版的男主角柯震東見面。振永說：「我在台灣和柯震東見面的時候，他的父母也在，柯爸爸還有唱韓文歌給我聽！」振永這幾天就會回韓國，但很快又會回來，1月18日會在台灣舉辦粉絲見面會，會邀請李沐和宋柏緯兩人出席嗎？振永笑說：「如果是個人演唱會一定會邀請，但粉絲見面會有很多和粉絲互動的環節，會很害羞。」

宋柏緯在片中留起長髮造型，他笑說這長髮讓他想起大學時期：「這造型讓角色有非常多想像，尤其是眼鏡。」宋柏緯在片中也大秀自己唱歌的實力，他也透露將在1月24日在「SUB LIVE」開唱。 電影「那張照片裡的我們」預定今年秋天在台上映。

振永為拍攝台韓愛情電影「那張照片裡的我們」在台長住2個月。記者吳致碩／攝影
振永為拍攝台韓愛情電影「那張照片裡的我們」在台長住2個月。記者吳致碩／攝影
宋柏緯為了「那張照片裡的我們」以復古造型現身。記者吳致碩／攝影
宋柏緯為了「那張照片裡的我們」以復古造型現身。記者吳致碩／攝影
李沐今天出席「那張照片裡的我們」記者會。記者吳致碩／攝影
李沐今天出席「那張照片裡的我們」記者會。記者吳致碩／攝影

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