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1月速食優惠開吃！ 麥當勞、漢堡王「新春優惠券」 三商炸雞「買一送一」 還有199元外帶披薩、1元香草烤雞腿必追

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

2025新年1月速食優惠盤點！ 麥當勞app和漢堡王相繼推出新年&春季優惠券，三商炸雞迎金蛇年限時推買一送一，另還有必勝客的外帶披薩半價、21Plus的1元放大術爽吃香草烤雞與烤半雞，統統追起來！

●麥當勞

台灣麥當勞APP優惠。台灣麥當勞／提供
台灣麥當勞APP優惠。台灣麥當勞／提供

麥當勞APP全球版迎接2025金蛇年推出「2025新年優惠券」，即日起至1/5，可享「薯餅買一送一」、「勁辣香雞翅買一送一(1份2塊)」、買指定超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」、買指定超值全餐「送吉事漢堡」。

另也有APP限定歡樂送優惠，即日起至1/14，可享「蘋果派買一送一」、「勁辣香雞翅買一送一(1份2塊)」、「4塊原味麥克雞塊買一送一」。

●漢堡王

連鎖速食漢堡王推出全新「春季優惠券」，適用時間自1/2至3/31，提供買1送1、雙堡超值組、1+1自由配69、銅板點心組、單人滿足餐、雙人激省餐等不同類別方案。其中包括洋蔥圈、薯條、中杯飲料、玉米濃湯、4塊雞塊等產品，均可享買一送一。另外還有「8塊雞塊＋洋蔥圈（大）」特價99元、「黃金QQ球＋4塊雞塊」新上市優惠69元；1+1自由配組合享47折起優惠；「雙人激省餐」則有6種組合每套199元起。

漢堡王推出春季優惠券。圖／漢堡王提供
漢堡王推出春季優惠券。圖／漢堡王提供

●三商炸雞

圖／三商炸雞提供
圖／三商炸雞提供

三商炸雞迎接金蛇年優惠，全台13家門市推即日起至1/22，推出「買一送一」優惠，期間凡購買6塊炸雞桶，就送6隻風味雞翅桶，2桶特價390元。

●必勝客

必勝客推出多種比薩優惠。圖／必勝客提供
必勝客推出多種比薩優惠。圖／必勝客提供

必勝客自即起至1/20，最新祭出平日限定的「單點外帶大比薩199元/299元優惠」，199元7種限定口味有夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞；299元11種限定口味包括和風章魚燒、海鮮、鐵板雙牛、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、韓式泡菜燒肉、哈辣墨西哥、彩蔬鮮菇、BBQ黃金嫩雞+四小福雙拼、熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福雙拼 、海陸總動員雙拼。

另外，還有結帳輸入優惠代碼「14560」：即享有買一個鬆厚大披薩，送2個鬆厚小披薩(限定410元以下口味)＋薯金幣(小)＋BBQ烤雞(2腿2翅或翅腿/二節翅)＋1.25L可樂」，特價690元起；等，優惠價690元起；優惠代碼「14559」：外送或外帶單點買小厚披薩1個(限460元以上口味)，送4塊厚燒醬烤腿排貨黃金雞柳條8條(2選1)＋送6條德國芝心腸或10塊黃金或風鱈魚塊或黃金雞軟骨(3選1)」只要460元起。

●21Plus

圖／21Plus提供
圖／21Plus提供

21Plus、21風味館自即日起至1/21，祭出「+1元多1件」超值1元放大術優惠，買21香草烤雞，即可以一元加購香脆炸雞x2+蜂蜜綠茶x2(原價220元)；買香草烤半雞+蜂蜜綠茶(M)，可以用一元加購21香草烤雞腿+蜂蜜綠茶(M)(原價160元)。

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