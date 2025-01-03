陳喬恩控「知名麻辣鍋店」用餐規定太跩 網轟爆：不喜歡就別去

陳喬恩近日前往台灣知名麻辣火鍋店用餐，不料卻罕見地在社群平台動怒喊：「到底有多麼好吃這麼跩？」

陳喬恩昨（2）日在IG上以黑底白字發文，透露吃了一間傳說中好吃的麻辣鍋，「不能定位，規定要在現場等位，人到了還規定人數要過半才能入座」，這讓她罕見動怒寫下：「到底有多麼好吃這麼跩，是因為如此機車，才會感覺很受歡迎嗎？」文末還親筆寫下：「翻白眼」

隔了10小時，她再次在現實動態上動怒說：「沒必要，如果需要現場候位又～人到人還要半數到了才能入桌什麼之類的...不好吃」，隨即並公開店家名稱。

消息一出，有網友在threads上討論此事，直呼：「陳喬恩最近好派」，並討論起店家的用餐規則。不料卻遭到網友們群起圍剿，紛紛替店家說話，而陳喬恩的舉動也遭到不少網友砲轟：「跩的是陳喬恩不是店家」、「公眾人物講話真的要小心，看起來有點跩的人是她」、「人家店家的遊戲規則就在那.... 拿來說嘴很有事！」、「既然決定去了就照對方的遊戲規則，不喜歡就不要去」、「事實證明她自己應該沒有開過餐廳」。

陳喬恩在社群平台分享用餐心得。 圖/摘自IG