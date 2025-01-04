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點天丼送炸物！ 平價美食街霸主「丸亀製麵」募集百萬好友 大放送100張烏龍麵券+100張現金券

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝丸亀製麵官方粉絲團
圖／翻攝丸亀製麵官方粉絲團

知名日式烏龍麵「丸亀製麵」，先前曾推來台十周年慶祝活動，最新狂賀「LINE好友將突破百萬」，期間限定推出2大活動，讓饕客們有機會嘗免費炸物，再加碼募集第100萬會員，把握限定好康快衝一波！

圖／翻攝丸亀製麵官方粉絲團
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手作烏龍麵專家「丸亀製麵」，有著平價美食街霸主美名，在台多半將店家安排進駐百貨業、商場等美食街，最新推出百萬好友系列活動，第一彈「點天丼送炸物」，凡自即日起至1/24期間，於點購天丼飯(35元)一碗，即贈40元(含)以下炸物乙個，贈送商品以低價者計，且須於現場結帳前主動出示LINE好友畫面，方享有優惠折扣。

圖／翻攝丸亀製麵官方粉絲團
圖／翻攝丸亀製麵官方粉絲團

第二彈「百萬好友心丼募集」活動，為慶祝丸亀製麵LINE好友即將突破百萬，於活動期間內尋找丸亀製麵官方LINE第999,995至1,000,005位會員，其中「第100萬位LINE會員」，將贈送丸亀製麵佰元現金抵用券100張+丸亀製麵釜揚烏龍麵券100張+長田本庄軒佰元抵用券10張；「第100萬位得主的前後各5位LINE會員」，每位將贈送丸亀製麵釜揚烏龍麵券50張+長田本庄軒佰元抵用券5張。活動好禮十分有誠意，詳情規定可上台灣丸亀製麵官方粉絲團查詢。

圖／翻攝丸亀製麵官方粉絲團
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