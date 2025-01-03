吃到飽控必衝！買1送1爽吃 鉑麗安最新「中華料理Buffet」　「遠東Café自助餐廳」集結8強主廚再加碼「2道隱藏版」

吃到飽控必吃爆！飯店Buffet成為近年饕客的話題焦點，位於JR東日本大飯店台北內的「鉑麗安全日餐廳」迎2025推出新主題「中華料理自助餐」，集結多道中式佳餚、台味料理及精緻甜點與冰淇淋，統統無限享用，新年就從飽口福開始。

圖／JR東日本大飯店台北官網

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人氣飯店Buffet「鉑麗安全日餐廳」自本月起至2月份，於午、晚餐時段推出期間限定「中華料理自助餐」，外酥內多汁的「秘製香料烤豬腿」、經典代表的「烤鴨」、紹興酒香四溢的「宮廷蔘紹興醉海老」與嫩彈牙的「紅油牛肚絲」統統搬上餐檯，還有老饕推薦的「桂花釀芋頭」與無比鮮甜的「清蒸海上鮮」，以及桌菜必備的「櫻花蝦米糕」都能無限爽吃，道道可口。

圖／JR東日本大飯店台北官網

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另有台南好味道「現沖牛肉湯」與肉控激推「美國帶骨牛小排」同步登場，不僅如此，鉑麗安招牌「美國爐烤香料肋眼牛排」和「普羅旺斯香草烤羊排」更是不容錯過。不論是道地中華味，還是西式經典都能在一餐中獲得大大滿足。

圖／JR東日本大飯店台北粉專

優惠吃到飽看這邊！鉑麗安祭出多種優惠方案，3/28前，凡是60歲(含)以上於週一至五午餐用餐可享本人6折（另加原餐價1成服務費）；加入JR東日本大飯店台北LINE@官方帳號好友，週一至四晚上8點後入場即享買一送一，優惠到3/27；若為JR Hotel Member則享週一至四午晚餐、週五午餐7折，或週五晚餐、週末午晚餐8折等優惠。詳情可見公告頁面。

圖／JR東日本大飯店台北官網

除了鉑麗安推出新主題外，吃到飽控的愛店「遠東Café自助餐廳」也自即日起至3/27攜手五大餐廳共8位主廚，聯手打造「全明星主廚夢幻聯盟」於午、晚餐餐期帶來多國料理饗宴，從中餐、粵菜到義大利菜與日本料理，透過味蕾環遊世界，更有主廚每日特別推出隱藏版「紅酒牛小排」，及加碼假日限定「佛跳牆」；甜點部分更有少見的「冰糖葫蘆現場秀」，回憶童年滋味為滿足的一餐畫下句點。

圖／台北遠東香格里拉粉專

圖／台北遠東香格里拉粉專

* 以上資訊詳情可至飯店官網查詢