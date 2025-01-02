一日限定「買一送一」！ 破萬則評論4.7星「超狂台式鍋物」插旗西門町 「冰品飲品+蔬食自助吧」無限開吃

台式火鍋人氣品牌終於進駐台北啦！ 自新北中和發跡爆紅至全台的「超狂台式鍋物-狂一鍋」，將於本月5日正式進駐台北西門町，試營運當天推出超優惠「買一送一」活動，平均最低免180元就能嚐，還有超多品項的蔬食自助吧，飲品、霜淇淋無限供應開吃。

圖／狂一鍋提供

連續2年開16家分店的狂一鍋，Google評論最多高達4.7星，更曾獲優質鍋物票選人氣第一名，以台菜名廚「黃景龍」親手調製的湯頭，加上成為鎮店之寶的「功夫排骨酥鍋」最吸引，鍋底選擇多達10款以上；只要點購套餐就能享用多達40種以上的蔬食自助吧，以及多種飲品、期間限定口味霜淇淋等選擇。

圖／狂一鍋提供

西門町店自1/5當天下午4點推出試營運「買一送一」活動，於現場發放限量70組號碼牌，以排隊者為主，每組上限4位，用餐時間限時90分鐘，火鍋則以價格較高者計價，另收清潔費10%。

圖／狂一鍋提供

狂一鍋「西門町店」

*營業時間：週一至週五11:30-15:00 最後點餐14:00、17:30-00:00 最後點餐23:00；假日11:30-00:00 最後點餐23:00

*地址：臺北市萬華區中華路一段88號4樓

*電話：02-2381-2323