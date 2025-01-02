Buffet控荷包失守！ 2025「饗食天堂、果然匯、文華Café」吃到飽都調漲 「這一家」減時段變相漲價

喜歡吃飯店自助餐犒賞自己的Buffet控，要注意荷包再度失守啦！ 高CP值Buffet餐廳「饗食天堂」於元旦開始調漲價格，各餐期漲價30元；文華東方酒店餐廳的「文華Café」，於1/3開始調漲；蔬食吃到飽霸主「果然匯」部分餐期調漲20元；以及「島語自助餐」即將縮短用餐時段，經網友熱議討論感覺算是「變相漲價」。

．高CP值Buffet「饗食天堂」各時段皆漲30元

饗賓集團旗下人氣吃到飽「饗食天堂」。圖／摘自饗食天堂粉專

被喻為最高CP值Buffet，饗賓集團旗下的饗食天堂，自2025元旦(1/1)起調漲價格，週一至週五的午餐自868元漲至898元，下午餐自698元漲至728元，晚餐自968元漲至998元。週六日與例假日的午餐自968元漲至998元，下午餐自868元漲至898元，晚餐自1,068元漲至1,098元，均上漲30元，且另需加10%服務費。

．蔬食吃到飽霸主「果然匯」平日午晚餐調漲20元

饗賓集團旗下蔬食Buffet「果然匯」。圖／饗賓餐旅提供

以素食蔬食供應佔一席之地的「果然匯」吃到飽，自2025/2/3起調整平日午晚餐價格調漲20元、平日下午茶時段也取消供應，假日價格則維持不變！

．五星酒店「文華Café」超越全台最貴午餐 饗 A Joy

文華Café的「平日午間饗．吃．吧」。圖／台北文華東方酒店提供

豪華五星台北文華東方酒店的內部餐廳「文華Café」，將從2025/1/3起調整，主餐價位從原本的2,580至3,280元，調升為2,680至3,380元，再加10%服務費，直接超越全台最貴Buffet 饗A Joy的午餐時段！

．台南港式茶飲吃到飽「滿粵閣」價格皆調漲100元

圖／翻攝滿粵閣臉書粉專

主打港點吃到飽的台南永康美食「滿粵閣」，原計費方式成人的平日午餐598元，平日晚餐及假日全天698元，皆需加10%服務費，日前宣布自2025/1/1起，吃到飽各時段將調漲100元。

．「島語自助餐」縮短半小時用餐

圖／翻攝島語 自助餐廳臉書粉專

漢來美食旗下的「島語自助餐」，雖然價格凍漲，但從2025/2/3起，將縮短平日與假日晚餐時間平日晚餐(17:30~21:00)與假日晚餐(18:00~21:30)，減少30分鐘用餐，而平日午餐(11:30~14:30)、假日下午餐(14:30~17:00)則增加30分鐘用餐時間。此舉一度引發熱議，有民眾認為這樣算是變相漲價了！