吸睛美食視覺超衝擊！10大熱門「浮誇系火鍋」連鎖鍋物澎湃沒有極限

永生難忘的吸睛美食秀

冷冷的天，吃上一鍋熱氣騰騰的火鍋，絕對是美食控的至高享受，但什麼才叫「浮誇系火鍋」？吃的就是那份讓人驚呼的爽感！

對於火鍋控來說，一般的鍋物早已不足為道，只有足夠澎湃、極致震撼的火鍋，才能讓人心服口服。浮誇系火鍋的魅力就在於視覺與味覺的雙重衝擊，豪華擺盤是基本，用乾冰營造仙氣，讓食材如寶藏般閃亮登場；或是以創意取勝，推出可愛到不忍心吃的小熊冰磚，慢慢融化成濃郁湯底，瞬間融化你的心；更有霸氣滿分的整艘海鮮船橫空出世，滿載鮮甜的螃蟹、蝦子、扇貝，彷彿小說裡的霸道總裁般，強勢展現「吃不完也要撐著走」的奢華體驗。

這不只是吃一頓火鍋，而是享受一場充滿創意與驚喜的盛宴，讓你的火鍋記憶多一層「浮誇」的美好回味！奢華食材、極限份量、精心設計的桌邊表演，讓你一邊吃火鍋一邊欣賞頂級美食秀。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出征服網友的10大熱門浮誇系連鎖鍋物。不只是吃貨天堂，也是絕佳的社交舞台，無論跟朋友一起拍照打卡，或是和家人共度重要時刻，絕對讓親朋好友對你「稱讚到會彈舌」！

No.1 聚日式鍋物

翻攝FB／聚 日式鍋物

火鍋控大力認證！超高CP值美食聖地「聚日式鍋物」絕對征服你挑剔的味蕾，主餐平價好入手，最低只要398元起加1成服務費，加上有豐富的自助吧，包含新鮮野菜時蔬、副食、冷熱飲和冰淇淋等，約40種品項應有盡有，都可無限享用；還有牛肉壽喜燒丼飯也是必吃，多汁肉片搭配醇厚的壽喜燒醬汁，完美結合香氣和肉質，令人忍不住大呼過癮。

許多網友強力推薦札幌熊起司牛奶湯、激辛麻辣湯，這兩款湯底都有「熊熊出沒」，只見店員端來超浮誇可愛熊寶寶，在熱騰騰的鍋中就像正在泡湯的熊，圓滾滾的身影讓所有人都拿起手機拍照打卡，隨著它漸漸融化，湯底濃郁無比，療癒到不行！

另外身為肉瀑布創始品牌，由大量巨大肉片組成的雙人瀑布聚系列，也讓粉絲們瘋狂著迷，「雙人套餐的雪花牛很厲害！肉味濃郁、油花香氣足夠，口感軟嫩又不失嚼勁」、「頂級雙人海陸瀑布聚超迷人的，像是瀑布一般，光看就超級滿足的」、「超豪華肉瀑布配上濃郁湯底，鮮美肉質在嘴中化開，真的是西呀哇誰～好幸福呀」。

No.2 築間幸福鍋物

「築起你我的幸福空間！」秉持自己不願意吃的東西絕對不賣的理念，築間幸福鍋物2010年從基隆開始展店，至今全台分店超過百家，菜單共有14種經典湯底、8種鮮甜海鮮、20種肉品可選擇，此外，還有超豐富的自助吧，大量蔬菜、近15種佐料滿足挑嘴的你。

築間幸福鍋物的龍王鍋有超豐盛的海陸雙拼組合，爆量的拼盤看起來非常驚人，被網友大讚為浮誇必點，「霜降牛一片的份量很大份，牛肉口感疊加而上，再搭配滑順的美味，讓人欲罷不能」、「好豐富的海鮮」、「冒著痛風發作的海鮮控也無法抵抗這鍋的誘惑」。

No.3 肉多多火鍋

翻攝FB／肉多多火鍋-火鍋第一品牌

由長期經營海鮮漁貨的樂多多集團推出的肉多多火鍋，以頂級鮮活食材與平實價格迅速擄獲廣大食客的心，新鮮蔬菜、副食的無限自助吧，有各式麵條、白飯、古早味豬油飯、黃金淬滷等任你隨心搭配。

說到肉多多火鍋的招牌，怎能不提它的超浮誇肉蛋糕！一共三層，極富衝擊力的外型讓人驚豔不已，上層是200g的活力梅花豬，油脂分布均勻、肉質鮮嫩，涮著湯底增添風味；下層則是250g的活力培根豬或活力培根牛二選一，吃起來彈牙不油膩。

點過的網友分享，「顏色新鮮、肉質佳，肉量十足」、「幾乎每一桌都在看我們這桌點了這是什麼，對，它是蛋糕，而且是肉做的蛋糕」。另外，還有霸氣萬分、鮮美十足的「牛魔王」、「豬元帥」，主打1,000克巨大肉盤，完全滿足你的肉食欲望。

No.4 問鼎．皇上吉祥麻辣養生鍋

馬辣集團旗下鍋物品牌「問鼎．皇上吉祥麻辣養生鍋」，提供現切肉品、美味海鮮，店內備有免費宮廷服，一秒就能扮裝成皇上、貴妃，享受尊貴用餐體驗，超浮誇的打扮吸引網友拍照打卡。

問鼎今（2024）年迎來10週年，其中桃園藝文店、高雄義享店推出「888起快閃吃到飽」，不到一千塊就能無限享受和牛、阿拉伯藍鑽蝦等近70種頂級食材；還能在這兩家門店升級「美澳雙和牛吃到飽」，每人再送1隻巨大手臂蝦 ；升級「世界三大和牛吃到飽，加贈加勒比海大龍蝦1/2隻，此外還有許多超浮誇歡慶方案，等你前往飽餐一頓，網友推薦提到，「用餐環境舒適，可以變裝當皇上、皇后，很有趣」、「這麼浮誇的火鍋很難忽略它」。

No.5 五鮮級平價鍋物

翻攝FB／五鮮級平價鍋物-嘉義民北店

「簡單不必屈就，美味不必昂貴」是五鮮級平價鍋物奉行的宗旨，2015年成立於港都高雄，力求用最實惠的價格，讓顧客品嘗到最棒的美味，獨家配方熬出來的湯頭，每日選用大骨、全雞等天然食材，堅持不加化學配料，平價但不平凡、追求小火鍋的極致。

五鮮級平價鍋物的招牌「17盎司超狂大肉盤」受到許多粉絲喜愛，光看這用披薩盤盛裝的巨量肉片，滿足度瞬間直線飆升！食客們留言稱讚，「五鮮級的肉盤真的沒在給小份的」、「肉肉控會愛的超大份量肉盤」、「肉和菜都很多，飲料和飯吃到飽」、「這家當初也是不知道吃什麼時隨便選的店，意外發現CP值很高」。

No.6 海底撈火鍋

翻攝FB／海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan

來自中國大陸的鍋物品牌「海底撈火鍋」，就算你沒吃過，也絕對聽說過有多浮誇！不但有零食飲料、預約美甲、按摩椅、兒童遊戲室等服務，用餐時還有川劇變臉、撈麵、勁歌熱舞；餐點部分有華麗的四格火鍋、無限享用的小菜與甜湯，各店還會有隱藏版菜色，和店員的互動活動還會隨著節日有所變化，讓人保有新鮮感。

在這一大堆趣味體驗中，海底撈的歡樂慶生方案可說是招牌主打，店員們會舉燈牌開唱特別的生日快樂歌，許多網友衝著它立刻訂位，想體驗一次什麼叫「沒在海底撈過生日，你永遠不知道什麼叫做一個壽星的卑微」。網友好評表示：「母親大人生日聚餐選擇了海底撈中友店，大概是小女子和小女子之妹活了二十幾年來，做過最正確的決定（有點浮誇了）」、「解鎖海底撈浮誇慶生的願望」。

No.7 這一鍋皇室秘藏鍋物

中式風格強烈的「這一鍋皇室秘藏鍋物」，店內可見兵馬俑、龍椅擺設，歡迎顧客來到古宮殿用餐，也可換上龍袍、格格服等古代服飾，變身為宮廷劇主角上演一段淒美的愛情故事。

來到這一鍋，饕客們都知道必點「神仙牛肉」，這款浮誇招牌肉品，將油花漂亮的鮮紅肉片掛成一排，散發著乾冰氣息華麗上桌，彷彿此肉只應天上有。綜合海鮮拼盤的海鮮視覺效果極限拉滿，還有好吃又好玩的「千張豆腐紙」，讓你像古代讀書人一般優雅弄墨，「可以用墨魚汁在上面寫字或作畫，很有娛樂性」、「餐點夠浮誇，很好拍照」。

No.8 橘色涮涮屋

翻攝FB／橘色涮涮屋

提到台灣頂級火鍋的始祖，幾乎無人不知「橘色」的名號！橘色涮涮屋享有「火鍋界LV」的美名，從外觀、餐點到服務都走頂級質感路線，菜盤配料多以原形食物為主。專人桌邊服務，會沾手、不好處理的海鮮，都會通通幫你煮好、剝殼、剃肉，甚至連玉米也都會處理成一碗玉米粒，絕對讓你享受當王子公主的滋味。

橘色的海鮮套餐受到許多饕客的推崇，光看到那超大隻的青蟳、沙公或沙母，就覺得值回票價；整頓火鍋煮完肉類、蔬菜、海鮮後，店員會再混著蛋、海苔、蔥等配料，煮成美味的雜炊粥，也迷倒許多粉絲。網友表示，「一小鍋湯煮出來的青蟳雜炊真的好吃到會升天」、「海鮮新鮮，蟹肉完整取出，真是太深得人心」、「食材都很新鮮 純吃食物不沾醬也很鮮甜好吃」、「杏仁豆腐Q彈滑嫩，淡淡的杏仁香超迷人，會讓人一口接一口」。

No.9 燒瓶子。大肆の鍋

創立於2017年，發跡於彰化縣員林市的鍋物「燒瓶子。大肆の鍋」，創辦人原本忙於外出打拚，卻在一次除夕回家吃鴛鴦鍋時，驚覺父母頭髮白了，於是決定創立自己的品牌，以鴛鴦鍋提醒年輕人：「我們的時間都給了忙碌，卻疏遠了最摯愛的人，別讓團聚成為一種奢侈。」

燒瓶子。大肆の鍋共有10多種湯底可自由搭配，兩種口味一次滿足，浮誇商品「熔岩三重奏」上桌猶如鮮紅色的火山冒著熱氣，視覺效果強烈、份量豐盛，網友相當讚賞一次可以吃到美國嫩肩牛、牛胸腹以及松阪豬三種肉品，「猶如仙境般的肉品呈現在眼前實在讓人目不轉睛」、「上桌時仙氣大爆棚啊，滿溢而出的乾冰煙霧太迷人」、「看起來就像火山爆發超吸睛」。

No.10 肉老大頂級肉品涮涮鍋

翻攝FB／肉老大 頂級肉品涮涮鍋-敦南創始店

你看過堆成金字塔山的「肉塔」嗎？名字聽起來就很豪氣的肉老大頂級肉品涮涮鍋，由擔任多家星級飯店、餐飲集團主廚顧問的主廚梁培松在2017年創立，當時他有感於2014年的食安風暴，希望能開一家讓客人吃得放心又開心的店。

菜單中的雙人肉塔50盎司套餐，可選擇雙牛肉或牛豬肉塔，將捲起來的肉片層層堆疊，出場時霸氣十足。浮誇的份量讓肉肉控大讚「超狂的份量，可以一片接一片的吃到爽」、「上完湯底，主角肉塔來了！整～個～好～壯觀！100盎司牛肉呈現兩座金字塔超浮誇，真的會忍不住想要先拿起相機拍照給朋友看。」

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年12月05日至2024年12月03日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

南瓜只排第七名！台灣人最討厭的地雷火鍋料TOP 10 第一名被評為敗壞湯底

全台連鎖日式燒肉吃到飽最強冠軍出爐！年底尾牙聚餐、犒賞自己的最佳選擇

每一口都驚豔！全台和牛控必訪頂級鐵板燒Top 7 從味蕾到視覺的奢華享受

麻辣、牛奶、酸白菜！特色火鍋熱門湯底TOP 10 火鍋星人的摯愛湯底是哪款？

foodpanda合作商家十大都市傳說！下雨天沒餐廳是真的嗎？