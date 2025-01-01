2025新春免加價！ 「火鍋集團霸主」新菜吃爆「羊肉爐、酸菜魚、哈根達斯塔」 2月「極致版吃到飽」插旗桃園

火鍋霸主又有新點子！ 2025千葉餐飲集團讓旗下火鍋品牌全面升級再進化，除了新千葉推3大新葉、享千葉升級新春不加價吃到飽之外，最新帶來「極」千葉火鍋將在今年2月正式插旗桃園，火鍋控們快筆記！

圖／千葉餐飲集團提供

2025年千葉集團旗下品牌「新」千葉火鍋，全新引進哈根達斯冰淇淋，多種經典口味組合隨機推出，讓大家爽吃「哈根達斯塔」；另外，經一年研發，一口成主顧「酸菜魚」火辣登場，有主廚祕製酸菜，上桌淋上爆香花椒油，魚皮、魚骨、龍骨慢火燉煮，每一口都保有「酸、香、麻、辣」的正宗好滋味。此外，入冬後端出熱呼呼、由20多種中藥材熬製「羊肉爐」撫慰心靈。

圖／千葉餐飲集團提供

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而主打年輕客層美食「享」千葉火鍋則於2025年元旦起推出全新原肉「西班牙向日葵豬」，是一種吃素的豬，肉質鮮嫩沒有豬騷味，以及來自澳洲特選和牛「和尚頭」後腿肉份，口感軟嫩細緻牛肉香氣恰到好處。再祭出過年假期全面升級，「初一至初五」(1/29-2/2)全面不加價吃到飽！

圖／千葉餐飲集團提供

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歷經3年籌劃，千葉餐飲集團最新「極」千葉火鍋預計將於2025年2月在桃園與大家見面，引領台灣進到更奢華吃到飽境界，以吃到飽的極致饗宴為目標，打造吃到飽再升級，喜歡火鍋百匯吃到飽的朋友，千萬別錯過！

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