烤鴨全餐吃到爽！ 基隆外木山「無名烤鴨」僅此一家 一鴨六吃、過年年菜搶先預訂

「基隆外木山烤鴨名店」僅此一家，絕無分店，之前因為沒有招牌，被大家稱做”基隆無名烤鴨”，現在正名為「基隆外木山烤鴨名店」，一樣的地方，一樣的廚師團隊，千萬別走錯家了。「基隆外木山烤鴨名店」最有名的就是要先預訂的一鴨六吃-烤鴨全餐了，除此之外還有像羊肉爐、海鮮干鍋、繼光餅、鴨翅跟甜點也都是店內的人氣招牌，餐點選擇滿多樣化的，是大家口耳相傳推到爆的基隆烤鴨推薦。

基隆外木山烤鴨名店 環境介紹

外木山濱海大道位在大武崙白沙灘旁，是一個非常受歡迎的度假和休閒場所，尤其是在假日期間，很多人會來這裡享受海水浴和沙灘活動。外木山位於基隆市東北部，是一個擁有美麗海岸線的地區，許多人都來此放鬆和玩水。這裡的海灘擁有平緩的沙灘和清澈的海水，是進行游泳、曬太陽或是水上活動的好地方。假日時，遊客們常常來這裡與家人和朋友共度時光，享受海風與自然景觀。

「基隆外木山烤鴨名店」就位在濱海大道旁，通常戲水玩就會來這裡吃個飯，所以老闆才特地在這裡開了家烤鴨店。店內寬敞明亮的用餐空間和乾淨舒適的環境，吸引了眾多遊客慕名而來，店內設計簡潔現代，充滿溫馨氣息，讓每一位客人都能在輕鬆愉快的氛圍中享受美味的烤鴨佳餚。這裡不僅是品嚐美食的好地方，也是朋友聚會、家庭聚餐的理想選擇。許多人因為聽聞其名氣，專程來到這裡，享受一頓地道的美味大餐。

店內還有提供酒類與各式飲品，提醒大家喝酒不開車，雖然這種聚餐場合難免會想喝點小酒，但是也有無酒精飲料可以選擇，未免18歲請勿喝酒喔，記得要開心來吃飯，平安回到家。

基隆外木山烤鴨名店 年菜菜單

因為年節將至，基隆外木山烤鴨名店也有準備除夕到初五的年菜可以讓大家預定，有7800和8800兩種價位，分別適合7-8人及9-12人，以內容來說超豐盛又划算，重點是年菜還免收服務費，喜歡他們家烤鴨跟羊肉爐的人趕快手刀預約起來吧。

基隆外木山烤鴨名店 餐點介紹

烤鴨六吃

一直以來這家店就是以烤鴨六吃而聞名的，店家使用的是溫體鴨，只有外層圖上麥芽去烤而已，完全就是吃鴨肉的原味，超級鮮嫩而且完全沒有腥味。

如果點烤鴨六吃的話還能直接在桌邊近距離欣賞師傅的烤鴨切片秀，看著那一片片烤到金黃酥脆的鴨皮被切下來時，口水都要跟著流下來了。

烤鴨六吃總共有：鴨皮沾白糖、鴨肉沾冰梅醬、鴨腿肉單吃、鴨肉捲餅、鴨架兩吃、鴨架湯

每一種吃法都獨特而且好吃，跟外面吃到的烤鴨口味真的不太一樣，難怪這家店就算沒有招牌都能吸引眾多老饕前往，果然只有美食能證明店家的實力。

店家會端上餅皮跟配料，其中包含白糖、冰梅醬、甜麵醬是用來沾鴨皮跟鴨肉用的，還有小黃瓜絲、樹薯、大蔥絲是用來包捲餅用的。

鴨皮沾白糖的吃法真的有夠邪惡又非常好吃，一片片金黃色的麥芽糖色鴨皮，沾滿白糖肉那油脂跟糖分融合在一起的鹹甜交織感，讓唾液分泌了好幾倍，甜甜鹹鹹實在讓人停不下來，這建議一定要趁新鮮趁熱吃，才能享用到最酥脆的鴨皮瞬間。

再來是鴨肉沾冰梅醬，超級鮮嫩的鴨肉沾上店家自製的冰梅醬，非常解膩又好吃，酸酸甜甜的冰梅醬真的是鴨肉好朋友，雖然他們家鴨肉單吃就很夠味了，但冰梅醬真的很加分。

鴨腿肉帶皮單吃兼具兩種口感，建議可以先品嚐原味，然後其餘的鴨肉再沾甜麵醬包餅皮和配料一起變成捲餅吃。

鴨架一般我們都是吃炒的，在基隆外木山烤鴨名店讓我念念不忘的就是他們家的鴨架有兩種吃法，一種是炒的，一種是炸的，而炸的也不是隨便炸炸就了事，而是炸完之後上面再撒上麥片成為一種獨創吃法。鴨架炸過之後的肉完全不干柴，重點是撒上麥片後甜甜的麥香味非常加分，之前完全沒吃過這種做法，沒想到炸鴨架跟麥片會這麼搭。

而炒鴨架的口味也非常棒，醬料調配的很好吃，不死鹹香氣又很夠，不吃辣的人也可以跟老闆說不要加辣，吃起來一樣很夠味，我們外帶回去給小孩吃都說很好吃。

鴨架湯使用的是客家酸菜，味道上會比一般鴨架湯來的酸一些，我自己是很喜歡，但怕酸的人可能要稍微注意一下，別一下子喝太大口，會被酸到。我是一個人整大碗喝光光，鴨肉的油脂和香氣也都融合在湯裡面了，真心覺得會續碗。

基隆外木山烤鴨名店的烤鴨六吃真的很有名，建議平日至少要前一天預約，假日則要提前一個禮拜預約，如果當天沒有預約又想吃的話，現場也可以接受訂單，只是要等最少一小時，可以去玩個水再回來吃剛剛好。

海鮮干鍋

干鍋是一種源自川北綿陽的烹調方式，各種食材依不同性質分別調理後，匯於油鍋繼續加熱，基隆外木山烤鴨名店的干鍋是融入貴州烹調之特色，以四川的麻椒、辣椒及貴州的中藥香料等六十多種材料，創造了獨特的香辣干鍋。

干鍋最下層鋪滿黃豆芽和寬粉，上層則擺滿海鮮及各式食蔬，像是洋蔥、彩椒、櫛瓜、杏鮑菇、香菇、蝦子、炸土魠魚、魷魚、海瓜子、鴨肉丸….等，吃起來又香又麻，但不會太辣也不會過鹹，喜愛貴州四川料理的人一定要點來吃吃看。

羊肉爐

除了烤鴨六吃外我大推他們家的羊肉爐一定要點，我其實是個不太吃羊肉爐的人，尤其是帶皮羊肉，但基隆外木山烤鴨名店的羊肉爐卻是我目前吃過最好吃的羊肉爐前三名，所以大大推薦你們一定要吃。

羊肉爐本身有附菜盤，有高麗菜、花椰菜、玉米筍、金針菇、豆皮，如果沒吃完建議一定要打包回家，自己再加個料又是滿滿一鍋。

基隆外木山烤鴨名店的羊肉爐使用的是帶皮羊肉，裡面還有像杏鮑菇、香菇、凍豆腐，湯頭中加入大量枸杞所以喝起來很清甜，再融合中藥材的藥膳味，超適合冬天來上一鍋好好進補一下。帶皮羊肉吃起來又嫩又軟Q，完全沒有羊騷味，連不敢吃羊肉的我都吃上好幾塊了，可見有多好吃。

繼光餅+蚵仔蛋

基隆外木山烤鴨名店也有賣一些馬祖當地的特色料理，當天吃到的繼光餅夾蚵仔蛋就是很受歡迎的馬祖特色料理，有馬祖漢堡之稱。

第一次吃到這樣的組合覺得很奇特又不違和，重點是還真的滿好吃的，這道起跳是5個繼光餅，而且大力推薦單吃繼光餅本身也很Q很香很有嚼勁，所以多人然一定要點這道來分食一下。

黑麻油麵線

如果是吃桌菜的話，店家會贈送黑麻油麵線，如果不是桌菜也可以用單點的。黑麻油非常香，一上桌就聞到了，這裡的白飯是自己取吃到飽的，所以愛吃麵食的人就可以點這道黑麻油麵線。

麻辣鴨翅

麻辣鴨翅是店家招待的，吃起來麻辣感十足，第一次吃到這種口味，皮Q肉多滷製的非常夠味，超適合下酒(未免18歲請勿喝酒)。

黃金餃

黃金餃也是馬祖傳統甜點，吃起來有點像軟Q版的地瓜球，又有點像麻糬的口感，裡面是裹糖粉和花生粉，帶顆粒感，吃起來滿特別的。

水果

最後當然還有水果招待，為整個桌菜落下一個完美的句點。

基隆外木山烤鴨名店 好不好吃

如果你本身是很愛吃烤鴨的人，大推你一定要來吃吃看這家基隆外木山烤鴨名店，他們家的烤鴨六吃都非常有特色而且都很好吃。其中我最外炸鴨架撒麥片跟鴨架湯，而烤鴨捲餅也是不容錯過，烤鴨本身就皮脆肉鮮嫩多汁了，餅皮好吃沾醬也很棒，所以加起來為整個烤鴨都大大加分。另外羊肉爐也是必點，帶皮羊肉一點都沒有羊騷味，湯頭清甜加上藥膳食補，我會為了烤鴨跟羊肉爐而回訪，是吃過會想念的基隆烤鴨推薦。

電話：0909-275798

營業時間：週一～週五 11:30 – 14:30/17:00 – 21:00 ； 週六～週日 11:30 – 15:30/17:00 – 21:00

地址：基隆市安樂區湖海路二段140號

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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